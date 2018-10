L'anticipazione viene dal settimanale Oggi, anche se si attende a breve la nota ufficiale del Principato di Monaco sul lieto evento della famiglia Casiraghi: la nascita del secondo figlio di Charlotte, figlia di Carolina e nipote di Ranieri e Grace. La giovane e bellissima erede Casiraghi ha già un altro figlio nato dalla relazione con il nuovo compagno Dimitri Rassam, figlio dell’attrice Carole Bouquet. Il primo figlio, Raphael, è nato dalla relazione con l’attore comico Gad Elmaleh.

‘’Charlotte Casiraghi è mamma bis: dal principato di Monaco non trapela ancora la notizia ufficiale, ma il settimanale Oggi è in grado di anticipare la lieta notizia. La figlia di Carolina di Monaco ha dato alla luce il suo secondo figlio, un altro maschietto’’, si legge sulla versione online del settimanale. (Continua a leggere dopo la foto)



Tutta la gravidanza è stata vissuta lontano dai riflettori, così come il parto. Alcune fonti sostengono che Charlotte Casiraghi abbia partorito a Barbizon, il piccolo comune in mezzo alla foresta di Fontainebleu, dove ha vissuto praticamente tutta la sua infanzia dopo la morte del padre. Altre fonti sostengono invece che abbia dato alla luce il piccolo all’Hopital Princesse Grace, di Montecarlo. Ancora non è noto il nome del bebè, ma sarà comunicato ufficialmente nei prossimi giorni. E presto questa meravigliosa coppia convolerà a nozze. (Continua a leggere dopo la foto)

Secondo rumors, infatti, pronuncerà il fatidico ‘sì’ la prossima primavera. Charlotte e Dimitri si frequentano dal 2016 e si sono fidanzati lo scorso marzo. Il matrimonio era programmato per giugno 2018, ma poi è stato rimandato. Classe 1981, Dimitri Rassam è un produttore cinematografico francese. Figlio d’arte (i suoi genitori sono l’attrice Carole Bouquet e il produttore Jean Pierre Rassam), segue le impronte dei genitori producendo film di fama mondiale (tra cui Escobar nel 2014, e Il piccolo principe nel 2015). Nel 2016, poi, incomincia una relazione con uno dei volti più amati della moda e delle famiglie reali: Charlotte Casiraghi. (Continua a leggere dopo la foto)

Dimitri Rassam è figlio dell’attrice Carole Bouquet, amica della mamma di Charlotte Casiraghi, Carolina Di Monaco. I due quindi si sono probabilmente incontrati molto tempo prima del loro fidanzamento, e inoltre hanno frequentato anche la stessa università, seppure in due facoltà diverse. Nel 2010 Dimitri Rassam sposa Masha Novoselova. Nel 2011 è nata la loro prima figlia, Darya, e 5 anni più tardi i due annunciano il divorzio. Nello stesso periodo in cui Dimitri divorziava da Masha Novoselova, Charlotte Casiraghi si separava da Gad Elmaleh, l’attore da cui ha avuto suo figlio Raphael.

