Barbara D’Urso, la novità che la riguarda è una bomba. Forse avrà perso lo scettro del potere della domenica pomeriggio (ormai Domenica Live se la gioca ad armi pari con Domenica In) ma Barbara D’Urso non ha certo perso la voglia di fare e di stupire. L’ultima novità che la riguarda è pazzesca e ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Di che si tratta? Barbara D’Urso approda anche in edicola. In che senso?

Come rivela il sito Blogo, pare che la conduttrice sia pronta a lanciare un magazine tutto dedicato al suo programma Pomeriggio 5. Capito che notizia? La trasmissione pomeridiana di Canale 5 – dicono – approderà in edicola con un magazine dedicato fatto di interviste, gossip, approfondimenti. Beh, non c’è dubbio: tutti i telespettatori che ogni giorno sono incollati davanti alla televisione a guardare la D’Urso non potranno perdersi il magazine. Continua a leggere dopo la foto

Ma per Barbara D’Urso è la prima volta? In realtà no: la conduttrice aveva provato a lanciare la rivista mensile B già diversi anni fa. “Questo è un giornale che voglio scrivere insieme a voi – si leggeva in B - Sono abituata a parlarvi in tv e sul web, tramite il mio blog e i social network, ma ora mi avete tra le mani! Sono davvero emozionata all’idea di entrare in casa vostra in questo modo. È un giornale che ho creato su misura per me e soprattutto per voi! Scoprirete un sacco di cose che, sono certa, vi aiuteranno a vivere meglio e a piacervi ancora di più”. Continua a leggere dopo la foto

Ma il magazine B non ebbe tutto il successo che ci si aspettava e durò poco, circa 6 mesi. Cosa sarà di questo nuovo magazine? Chi ci scriverà? Antonella Mosetti? Francesca Cipriani? Tarzan? Tutti i personaggi "particolari" che fanno parte del pomeriggio (e della domenica) di Barbara D'Urso? Ancora non si sa nulla. Però, in teoria, la nostra curiosità potrebbe essere soddisfatta a breve. Però, Barbara, se è vero, mandaci un cenno... Continua a leggere dopo la foto

Beh, a patto che la notizia del magazine di Pomeriggio 5 sia vera, noi non vediamo l’ora di leggerlo e voi? Intanto che parliamo della D’Urso e dei suoi programmi, Pomeriggio 5 e Domenica Live continuano a portare grandissimi successi e soddisfazioni. E la D’Urso che è instancabile, è anche pronta all’attesissimo ritorno de La Dottoressa Giò. A questo punto aspettiamo conferme (o smentite) riguardo la partecipazione di Barbara alla speciale puntata del GF Vip in onda giovedì 25.

Antonella Mosetti parla della figlia Asia Nuccetelli: l’appello disperato a Barbara d’Urso

fbq('track', 'Gossip');