Chi ha seguito la prima edizione del “Grande Fratello Vip” forse non ricorda nemmeno il cognome della giovane Asia, poiché lei e la madre venivano normalmente accomunate e apostrofate come “le Mosetti”. Tuttavia probabilmente molti ricordano il viso giovane, ingenuo e quasi angelico di Asia Nuccetelli e i suoi capelli lunghi, lisci e di un color castano scuro. Questo accadeva nella casa del Grande Fratello solo due anni fa.

Oggi di quella ragazzina è rimasto solo il ricordo. Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, la figlia di Antonella Mosetti ha optato per un aggressivo biondo platino e un viso totalmente diverso. Volto e naso sono più allungati, la bocca carnosa, zigomi più marcati e i denti nuovi di zecca: la trasformazione è evidente. (Continua a leggere dopo la foto)



Asia ha sempre negato di essersi “completamente rifatta”, cosa della quale è stata accusata a più riprese. Ospite di Domenica Live lo scorso anno, confessò di avere modificato lo stretto necessario per piacersi di più e sentirsi finalmente a suo agio nella sua pelle: “Non c’è nessuna faccia nuova. Sono ricorsa alla chirurgia per sistemare il naso, mi sono rifatta le labbra con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo. Ho fatto quello che per me era necessario. Il colore di capelli forse è eccessivo, ma ho 21 anni, si può sempre cambiare”.

Ma oggi la situazione è diversa, le foto pubblicare su Instagram mostrano un'Asia totalmente diversa e in tantissimi hanno accusato la Nuccetelli e la mamma per averle permesso questo cambiamento esagerato. “Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non vuole fare più televisione” ha rivelato la Mosetti nello studio di Domenica Live poche settimane fa ospite di Barbara D'Urso. Poche ore la fa ex stellina di Non è la Rai ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme ad Asia.

'Sei vita per me', scrive Antonella Mosetti dedicando alla figlia Asia la canzone Vita di Gigi D'Alessio. A sorprendere, anche questa volta, è la foto postata a corredo del testo del brano musicale. Nello scatto la 22enne appare, infatti, completamente trasformata rispetto a come si è mostrata solo due anni fa nella casa del GFVip quando era una ragazza acqua e sapone. Impietosi e cattivissimi i commenti da parte degli haters. ''No si riconosce più ma cosa ha fatto...'', ''Che sto mostro'', ''Ma come si è conciata ...era tanto bella prima!'', sono alcuni dei messaggi lasciati sui social.

