Elisabetta Gregoraci ospite di Mara Venier a Domenica In parla della sua vita, della carriera e di Flavio Briatore, ex marito e padre del figlio Nathan Falco, otto anni. Nella chiacchierata con zia Mara, Elisabetta ha parlato degli inizi, quando da giovanissima ha lasciato Soverato in Calabria per Roma, dove inseguiva il sogno di fare la conduttrice televisiva. Immancabile il capitolo dedicato alla mamma, morta di tumore qualche tempo fa: qui Elisabetta Gregoraci trattiene a stento le lacrime e racconta di come ciò l’abbia riavvicinata alla fede, e di aver fatto un viaggio a Medjugorge insieme a sua sorella, come sua madre avrebbe sempre voluto.

Sono stati legati per 12 anni, poi l’addio. Elisabetta Gregoraci a Domenica In, incalzata dalla Venier, che esprime il suo rammarico per la fine della loro relazione, sottolineandole quanto Flavio Briatore le sia stato vicino, precisa: “Lui più vicino a me? Più io vicino a lui. Stare con una persona significa sostenersi nelle cose più belle e meno belle. La vita è una ruota. Per me è molto naturale stargli vicino nei momenti più difficili. Lui forse ha sempre visto una cosa strana stare vicino a una persona nei momenti difficili, perché ha sempre frequentato persone che non sono normali”. (Continua a leggere dopo la foto)



La stoccata all'ex marito fa il paio con la voce che vuole la showgirl coinvolta in una storia d'amore con l'imprenditore Francesco Bettuzzi . "Piano piano mi sto riprendendo e spero di trovare quello che merito" dice Elisabetta e sembra che la storia con Briatore sia una ferita aperta. Mara Venier spera che la coppia ritorni insieme e ha imbeccato la soubrette ma lei nega un qualunque coinvolgimento emotivo: "C'è tanto rispetto tra noi, ci vogliamo bene. Sono stati 12 anni importanti. Per noi il centro di tutto ora è nostro figlio. Lo amiamo entrambi ed è sereno e felice perché non ci ha mai visto litigare".

Il figlio è Nathan Falco che la mamma ha sempre chiamato con il primo nome e il papà col secondo: "Avrei dovuto capire tutto, quando litigammo per la scelta del nome" ha detto Elisabetta a Mara Venier. La speranza è sempre quella all'indomani della separazione: "Non soffrire più" dei due ha mai parlato dei motivi dell'addio anche se si sono fatte insistenti le voci sui presunti tradimenti reciproci.

Nel corso dell’intervista, Elisabetta Gregoraci parla anche della sua famiglia e del dolore per la morte della mamma. “Sono una ragazza che è nata al Sud e sono felice di aver imparato le cose vere della vita. Sono partita da Soverato con la classica valigia - racconta - Sin da quando ero bambina volevo fare la presentatrice televisiva , prendevo una spazzola e facevo finta che fosse un microfono per condurre il mio programma. Questo mi ha dato la forza di andare fuori perché è stato molto difficile distaccarmi. Mia madre già in quel periodo non stava bene e scelsi Roma per starle più vicina”.

