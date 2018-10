C’è chi a 29 anni non può permettersi una Panda usata (rispetto per questo grande mezzo, ndr) e c’è chi alla stessa età può permettersi una Lamborghini nuova e fiammante. No, non vogliamo ammorbarvi con i soliti concetti sul capitalismo e sulla disparità economica (anche se questi fatti ci fanno più pensare che altri, ndr) perché in fondo chi può permettersi un’auto così lavora tanto e senza dubbio è un artista in gamba. Parliamo di Fedez che ha compiuto da pochi giorni 29 anni e si è concesso un regalo che non poteva passare inosservato. Con i followers su Instagram ha condiviso il momento in cui è andato ad acquistare e ritirare una Lamborghini nuova di zecca.

Nelle stories, anche la reazione della moglie Chiara Ferragni: “È bellissima”. Si tratta di una Huracan Spyder dal valore di oltre 200.000 euro che con gli optional può arrivare persino a 800mila (per gli esperti non meno di 350/400mila euro). Fedez ha infatti deciso di sostituire la sua Porsche di colore bianco con il bolide della Casa di Sant’Agata bolognese: la nuova Huracan di Fedez sfoggia una livrea esterna grigio opaco abbinata ad una capote di colore nero e a cerchi in lega della medesima tinta da cui si intravedono le pinze dei freni personalizzate in verde acido. (Continua dopo la foto)



La vettura risulta spinta da un potentissimo propulsore V10 da 5.2 litri capace di sviluppare sulla trazione integrale la bellezza di 610 CV e 560 Nm di coppia massima: secondo le prestazioni dichiarate, la vettura raggiunge una velocità massima di 325 km/h e brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,2 secondi. Si tratta di un'auto sportiva e dotata di ogni comfort. Lo stesso cantante ne mostra la bellezza e, pieno di orgoglio, toglie il telo di copertura. Per quanto riguarda la Porche bianca, Fedez ha sottolineato che Chiara le avrebbe chiesto in dono l'auto vecchia ma sul finale di questa storia ci sono ancora parecchi dubbi.

Un regalo ovviamente non proprio economico, ma assolutamente degno dello stile di vita dei Ferragnez, che sono da poco tornati a Milano dopo qualche settimana negli Stati Uniti. Non poche le critiche da parte degli utenti che hanno commentato il post del rapper: “Si può essere ricchi sfondati ma umili… Ecco qui.. la mancanza di umiltà è disarmante…”, ha scritto uno di loro. Un regalo che corona un momento d’oro per il rapper Fedez. Impegnato con X-Factor, fervono gli ultimi preparativi per le puntate serali, è alle battute finali per la pubblicazione del suo prossimo album. Il due Novembre dovrebbe arrivare infatti il singolo di lancio dal titolo “Prima di ogni cosa”.Sarà un qualcosa diverso per il rapper, un album più intimistico che ha scritto durante i preparativi del suo matrimonio con la Ferragni. Infatti tutte le canzoni rappresentano un vero e proprio atto d’amore per Chiara e il figlio Leone. Ad esempio, nel video del primo singolo, apparirà la stessa influencer e il piccolo Leone come guest star. Fedez, intanto, prepara il suo tour. Le date ufficiali sono già uscite e ogni giorno invita i fan ad accaparrarsi i biglietti. “Le date sono poche, cominciate la prevendita. Poi non dite che non vi ho avvisato”, le parole dell'artista.

