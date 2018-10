Da qualche mese ormai non fa più coppia con Andrea Iannone. Il loro amore è naufragato dopo due anni. Lui è tornato a dedicarsi alle moto, lei non disdegna compagnia maschile e notti brave. L’ultima qualche giorno fa quando, a Roma, è stata paparazzata con 3 uomini con l'amico pr detto Pietrino, Martin Castrogiovanni, collega di 'Tu sì quel vales', e un misterioso ragazzo moro che sembrerebbe Giuseppe Di Cecca, il suo stylist. Chiacchiere risate e un bacio. Il giornale di gossip Tabloid.it ha pubblicato le foto della showgirl argentina bocca a bocca con Pietro Tavallini, amico di sempre.Un gioco, visto che l'amico è dichiaratamente gay. Belen continua ad attirare l'attenzione dei media, mentre il suo ex è stato fotografato abbracciato con una mora misteriosa. I fan, tuttavia, continuano a sperare in un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, il papà del suo Santiago. Intanto Tu sì que vales continua ad andare a gonfie vele. (Continua dopo la foto)



Dopo già due vittorie conquistate dall’ammiraglia Mediaset, ieri 20 ottobre si è assistito ad un altro scontro tra Tu si que vales su Canale 5 e Ulisse – il piacere della scoperta su Rai 1. L’ultimo, in realtà, visto che il programma di informazione della Rai è giunto proprio ieri alla quarta ed ultima puntata. Alberto Angela, il noto divulgatore scientifico, si è davvero superato chiudendo la nuova stagione di Ulisse in bellezza! In un viaggio nei fastosi palazzi di corte della dinastia degli Asburgo, Angela ha raccontato al pubblico chi era realmente la principessa Sissi.

E il risultato è stato clamoroso: una media di 4.453.000 spettatori pari al 22.5% di share è stata conquistata da questa incredibile storia. Ciò, però, non è bastato per collocarsi al primo posto. La terza puntata di Tu si que vales, infatti, ha intrattenuto una media di 5.123.000 spettatori pari al 29.6% di share aggiudicandosi gli ascolti migliori. Belen Rodriguez, Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara, hanno condotto una nuova puntata del programma di intrattenimento dell’ammiraglia Mediaset.

In giuria, come sempre, abbiamo visto Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Iva Zanicchi, che hanno applaudito numerosi talenti.

