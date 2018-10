Daniele Bossari e Filippa Lagerback: lo scorso giugno sono convolati a nozze per un matrimonio da favola. Così hanno suggellato un amore che ha rischiato di vacillare all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2. Eppure il reality-show è stato scenario della tanto attesa proposta dalla co-conduttrice di Che Tempo Che Fa: solo lì Daniele ha trovato il coraggio di chiederle di unirsi in matrimonio. Per loro un amore che dura da anni e sembra rinforzarsi ogni giorno di più: la storia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback piace tanto al grande pubblico della televisione italiani. Lo scorso giugno, però, pochi giorni dopo le nozze, Bossari era finito al centro del gossip a causa di alcune foto compromettenti. L'ex gieffino era stato beccato in dolce compagnia di un’altra donna. Daniele e Filippa si erano affrettati a smentire con un video di coppia, in cui spiegavano che la misteriosa sconosciuta era solo una loro amica. (Continua a leggere dopo la foto)



Daniele Bossari e Filippa Lagerback, di comune accordo, hanno deciso di accettare anche l'invito di Silvia Toffanin. Grazie alla Toffanin hanno potuto rivivere le emozioni del giorno del fatidico sì: lacrime per Filippa, sorrisi per Daniele. "Menomale, perché quel giorno tra l'emozione e gli invitati non siamo riusciti a vedere bene cosa stesse accadendo". La crisi non c'è mai stata negli ultimi mesi e tutto ciò che è venuto fuori dopo il matrimonio sono solo 'gossip giornalistici'. (Continua a leggere dopo la foto)

Eppure, il rapporto tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback oggi è completamente cambiato. "Ero arrivata a un punto della relazione in cui ero disposta a dare la libertà a Daniele, per farlo stare bene. L'avrei fatto con dolore, però non volevo per forza imprigionarlo nel rapporto, solo perché separarci poteva rappresentare un fallimento. C'è stato un momento, grazie a questa crisi, in cui ho realizzato che non volevo la separazione che gli avevo prospettato. A quel punto abbiamo iniziato il nostro percorso di guarigione, molti mesi prima del Grande Fratello Vip". Ora la vita matrimoniale ha preso il largo, Filippa dice di non essere mai stata così innamorata: "Ci siamo riscoperti, adesso siamo super innamorati, ci abbracciamo sempre, siamo quasi patetici, Stella si imbarazza, eppure è pazzesco". (Continua a leggere dopo la foto)



A soddisfare questa curiosità ci ha pensato proprio Filippa: "Trovo ancora un po’ strano dire mio marito…ma le cose sono cambiate, eccome. Prima io e Daniele ci sceglievamo tutti i giorni. Ora, forse poiché ci siamo sposati dopo 18 anni insieme, sentiamo che è un impegno più profondo".

