È la figlia di Stephanie di Monaco, la it girl degli anni 80, quella che tutte le teenager avrebbero voluto essere perché super atletica, spigliata, cantante e un filo scandalosa. È la cugina di Charlotte Casiraghi, che alla sua età era già la più precoce icona di stile in circolazione. Su Instagram fa il pieno di like tra foto in bikini, concerti rock, eventi glam e sfilate enon perde occasione per raccontare selfie dopo selfie la sua vita tra New York, Parigi e Montecarlo. Pauline Ducruet è la figlia di Stéphanie di Monaco, che alla vita a Palazzo ha preferito ben altro, e buon sangue non mente, perché Stéphanie, a differenza della sorellona Carolina, è sempre stata la ribelle di casa Grimaldi. Dopo essersi diplomata all’Istituto Marangoni di Parigi e una prima esperienza da Louis Vuitton, la giovane Ducruet è volata a New York per continuare a coltivare la sua passione per la moda iscrivendosi alla Parsons School lavorando nella redazione di Vogue. A 24 anni, e una laurea in tasca, quest'estate ha debuttato con una sua linea di abbigliamento di bikini. (Continua a leggere dopo la foto)



Il 19 ottobre alla serata di gala dei Princess Grace Awards – i riconoscimenti della fondazione creata nel 1982 da Ranieri III in onore della moglie Grace Kelly - Pauline, 24 anni, ha punta su un abito sexy: lungo, monospalla e con spacco vertiginoso. La zia Charlene, moglie di Alberto di Monaco, ha invece puntato per un outfit dal sapore maschile: grandi bretelle a vista, giacca appoggiata sulle spalle e camicia sbottonata. Il tutto firmato Ralph Lauren (stilista americano per serata americana, come si conviene).

Ma torniamo alla bella Pauline, che fin da bambina ha mostrato un carattere ribelle e anticonformista, cosa che non ha per niente preoccupato mamma Stephanie. ''I miei genitori non mi hanno mai detto cosa fare, hanno sempre lasciato la mia personalità libera di esprimersi'', ha raccontato Pauline in una rara intervista al settimanale francese Point de Vue, parlando degli insegmenti di papà Daniel Ducruet riferendosi anche ai fratelli Louis Ducruet, e Camille Rose Gottlieb (la piccola di casa nata dalla relazione di Stéphanie con un’altra guardia del corpo).

''Mamma ci ha trasmesso i valori che le aveva insegnato nonna Grace: il rispetto degli altri e la tolleranza'', ha detto ancora la giovane nell'intervista rilasciata alla rivista francese. Ma passiamo ai social. Mentre le Meghan Markle appena l'anello al dito ha dovuto dire addio a Instagram - Charlotte Casiraghi, Kate Middleton e Beatrice Borromeo non pervenute - la sua pagina social di Pauline è piena di foto di vacanze e serate divertenti in esclusivi locali alla moda. Giovane e bella si gode il privilegio di appartenere a una famiglia aristocratica. E sembra sulla strada giusta per veder aumentare il suo indice di popolarità.

