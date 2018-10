Aurora Ramazzotti ha dichiarato che correre le ha cambiato la vita. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha trovato finalmente il suo equilibrio tra corpo e mente attraverso la corsa. Domenica ha partecipato insieme a tantissimi altri alla Deejay Teen Milano, affrontando il percorso di 10 chilometri con grande entusiasmo. La primogenita di Eros Ramazzotti ha sempre temuto il confronto con mamma Michelle ma adesso, grazie allo sport, è riuscita a trovare una forma fisica smagliante. “A 14 anni ho avuto il primo trauma: siamo state paparazzate insieme al mare, avevamo lo stesso costume e i commenti sui giornali non furono teneri: ‘Aurora è più brutta di sua madre’. A quell’età non è stata una passeggiata. Lei mi disse: ‘Fregatene’. Ma ora, se al mare vedo i fotografi, le dico di allontanarsi da me”, aveva raccontato qualche anno fa Aurora. Poi la passione per lo sport ha modellato il suo fisico e oggi non ha niente da invidiare alla bellissima madre. (Continua a leggere dopo la foto)



«Dieci chilometri per me erano un miraggio impossibile. Questa domenica li ho fatti percorrendo le strade della mia città, affiancata da tante belle persone e un'energia incredibile. In 58 minuti e 3 secondi», ha raccontato la 21enne. “La corsa mi ha realmente cambiata - spiega al Corriere.it la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, volto emergente della tv - Il meccanismo che si innesca una volta che inizi a vedere dei risultati è incredibile. È una metafora della vita’’.

‘’Inizialmente è difficile, - ha spiegato ancora - attraverso essa conosci i tuoi limiti e impari a superarli. È proprio nel momento in cui sei convinto di non riuscire ad andare avanti che devi spingere. Non fermarti anche se ti manca il fiato, hai dolore e l’unica cosa a cui riesci a pensare è 'non ce la faccio”' Ti insegna ad avere pazienza, a compiacerti dei risultati ottenuti fino a quel momento anziché volere di più, a porti degli obiettivi e darti una pacca sulla spalla quando sei riuscito a raggiungerli”.

Da quando la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hinziker si è fidanzata con Goffredo Cerza è nato anche l’amore per lo sport. È stato proprio il ragazzo a far abbracciare questo stile di vita alla Ramazzati. E infatti è proprio Aurora a scriverlo spesso sulle sue Instagram storie dalla palestra. ‘’Il mio personal trainer preferito’’, ha scritto pochi giorni fa la ragazza pubblicando una foto che la vede impegnata in una sessione in sala taggando Goffredo Cerza. E i risultati si vedono.

Michelle Hunziker, richiesta “choc” alla figlia Aurora