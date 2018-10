C’è un po’ di preoccupazione per Raffaella Mennoia, la storica autrice di Uomini e Donne che da anni lavora a fianco di Maria De Filippi. La donna, con un post su Instagram, ha fatto sapere di essere in ospedale. Il motivo non lo ha specificato, ma dalla foto è evidente un cerotto sul collo, che di solito si utilizza dopo un intervento alla tiroide. Subito, dopo il tram-tram iniziale con la diffusione della notizia via social, c’è stato allarme tra i fan di Uomini e Donne: tanta la paura per la geniale autrice, che ha tranquillizzato poi tutti con tutti con la sua grande energia.

"Il guerriero della luce legge con attenzione un testo che l'Anima del Mondo ha inviato a Chico Xavier - recita il post - 'Quando riesci a superare dei seri problemi di rapporto, non soffermarti sul ricordo dei momenti difficili, ma sulla gioia di avere attraversato anche questa prova della tua vita. Quando esci da un lungo periodo di convalescenza, dopo una malattia, non pensare alla sofferenza che è stato necessario affrontare, ma alla benedizione di Dio che ha consentito la tua guarigione.



Per il resto della vita, serba nella memoria le cose belle che sono sorte nei momenti di difficoltà. Esse saranno una prova delle tue capacità e ti infonderanno fiducia dinanzi a qualsiasi ostacolo'. #turidereconte a tutto rispondo... Così ma non solo e non per superficialità... Ma per fare Luce". Tanti i messaggi di affetto da parte dei follower, che certamente aiuteranno Raffaella a riprendersi ancora più in fretta. Già nei giorni scorsi però Raffaella aveva fatto intuire di non essere troppo in forma parlando in un altro post di nausea e vertigini: “Che cos’è un amico…lui! @stefano_carriero_ che in un sabato qualunque mentre tutti hanno da fare ti citofona con il gelato e le medicine per farti fare una risata mentre stai per vomitare”.

Non si sbilancia più di tanto nel raccontare cosa le sia accaduto. Sul social a chi le fa delle domande si limita a rispondere con emoticon che vogliono lanciare un messaggio di forza. In passato Raffaella Mennoia ha già avuto a che fare con la malattia e, come lei stessa ha raccontato, è stata vittima della malasanità: le è stata diagnosticata erroneamente una malattia autoimmune e ha subito per questo cure aggressive che non erano necessarie. Ora un'altra prova per lei che, però, ha affrontato con coraggio e nello scatto che la ritrae in ospedale fa l'occhietto e la linguaccia.

Raffaella che sappiamo essere stata legata molti anni all’opinionista Jack Vanore ora ha intrapreso una nuova relazione con Alessio Sakara conduttore assieme a Martin Castrogiovanni e Belèn Rodriguez della trasmissione Tu Si Que Vales. Sicuramente nei prossimi giorni sapremo di più su questo incidente di percorso che ha costretto la Mennoia a prendersi una pausa lavorativa con la speranza di vederla presto dietro le quinte di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

