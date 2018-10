Belen Rodriguez sta nascondendo qualcosa? Forse sì. O almeno ci prova visto che ha i paparazzi sempre alle calcagna che cercano di far venire a galla la verità. Da qualche tempo, Belen ha ufficializzato la fine della sua relazione con Andrea Iannone e i fotografi l’hanno presa di mira: vogliono capire se abbia già un altro o se per caso, come si dice da un po’, stia veramente riallacciando i rapporti con il suo ex marito Stefano De Martino. La storia di Belen e Stefano ha appassionato tutti: nata nel talent di Maria De Filippi Amici, è sbocciata ed è stata travolgente. I due si sono sposati, hanno avuto un bimbo poi si sono lasciati. Ma il motivo della loro separazione non si è mai capita fino in fondo. In tanti, tuttora, sperano che i due tornino insieme perché erano davvero una bella coppia. Ci sono speranze? Beh, forse qualche speranza c’è. Facciamo un passo indietro e torniamo a domenica 14 ottobre quando Belen Rodriguez è stata seguita dai paparazzi di Oggi. Continua a leggere dopo la foto

Cosa si è scoperto? Il settimanale Oggi ha raccontato nel dettaglio cosa è successo. E per tutti è stato un colpo al cuore. La notizia è interessante: quella domenica Belen Rodriguez avrebbe visto sia Andrea Iannone che Stefano De Martino. Cosa? Esatto, almeno stando a quel che si legge su Oggi. I paparazzi appostati sotto casa di Belen avrebbero assistito a una serie di avvenimenti degni di nota… Curiosi? Continua a leggere dopo la foto

Si legge su Oggi: “Belen, una volta arrivata in taxi entra in casa a riposarsi […] Lei sale in casa a riposarsi. Qui la domenica sarà un gran viavai”. Viavai di che tipo? I paparazzi presenti sul posto, stando a quanto scritto, pare abbiano assistito prima all’arrivo dell’ex Andrea Iannone e, subito dopo, alla visita di Stefano De Martino con Santiago. Insomma, roba che scotta e che ovviamente ha esaltato i paparazzi… Ma come staranno veramente le cose? Continua a leggere dopo la foto

Ma come sono i rapporti di Belen e Iannone e Belen e De Martino? Di aver interrotto i rapporti con i suoi ex Belen non lo ha mai detto. Più volte, però, ha detto di essere ancora in contatto con Stefano De Martino per via del figlio Santiago. Di recente, però, le voci su un loro possibile ritorno di fiamma si stanno facendo sempre più insistenti. I due sono stati visti insieme più volte: erano felici e spensierati. Ovvio, che tutti si sia pensato alla possibilità che tornino insieme, no? Stiamo a vedere che succede.

Belen, la foto in topless infiamma Instagram. Ma i fan notano uno strano particolare

fbq('track', 'Gossip');