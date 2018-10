Fiori d’arancio per Biagio Antonacci. È il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 17 ottobre a dare la notizia. La fortunata è Paola Cardinale, con cui Biagio condivide una storia d’amore che va avanti da ormai quasi dieci anni. Quando si sposano Biagio e Paola? Ebbene, stando a quanto riportato nella rubrica Chicche di Gossip del settimanale diretto da Alfonso Signorini il cantante ha deciso di fare il grande passo e di portare la sua dolce metà all'altare entro il prossimo anno. “Il cantante dopo quasi 10 anni di amore con la sua Paola entro il 2019 potrebbe convolare a nozze”, si legge sulla rubrica di ''Chi''. La coppia, sempre secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe addirittura già scelto la location delle nozze. Nel giornale di Alfonso Signorini, infatti, è stato scritto che il lieto evento dovrebbe tenersi all’Isola d’Elba. Per avere la conferma definitiva, comunque, non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale dei diretti interessati. (Continua a leggere dopo la foto)



Biagio è stato legato a Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi, dal 1993 al 2002, e Marianna è comparsa anche in una sua canzone, Lavorerò, in una strofa rap. Marianna classe 1969, durante la sua carriera da attrice ha partecipato a 3 miniserie TV: La forza dell’amore (1998), Le madri (1999) e Un anno a primavera (2005). Dopo la fine della relazione con la figlia di Gianni Morandi, Biagio Antonacci si è legato a Paola Cardinale, una donna più giovane di 13 anni e già madre di una ragazza, Benedetta, con la quale Biagio ha subito instaurato un legame molto intenso.

''Non mi sono mai sposato – ha detto Antonacci in un'intervista – ho fatto due figli con una donna (Marianna Morandi, ndr) con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico. Biagio Antonacci è nato a Milano il 9 novembre 1963, è un cantautore e chitarrista italiano. Figlio di padre pugliese di Ruvo di Puglia (Paolo Antonacci, morto nel 2014) e di madre milanese, Antonacci è cresciuto a Rozzano e, già giovanissimo, suona la batteria in gruppi di provincia, nonostante l'impegno scolastico per prendere il diploma da geometra.

''La battaglia più grande che mio padre ha combattuto è stata quella di rendere la sua famiglia economicamente indipendente: abbiamo vissuto coi nonni – anche qui si stava insieme per aiutarsi – fino a quando ci hanno assegnato un alloggio popolare a Rozzano. Ricordo mio padre silenzioso, autoritario, concentrato esclusivamente sull’orizzonte, che si accorciava o si spalancava a seconda di quanti soldi avevamo. Una giostra di cassa integrazione e speranze''.

