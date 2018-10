Loredana Lecciso e Al Bano: si torna a parlare di gossip in casa Carrisi. Una nuova dichiarazione d'amore ha smosso le acque a Cellino San Marco nei giorni scorsi: il 'Leone' della discografia italiana si trova sempre tra due fuochi dovendo cercare di mediare tra Loredana e Romina Power. Le due non si amano, anzi. Quando ne hanno l'occasione non si risparmiano da critiche feroci. Nelle ultime settimane il clima sembra essersi 'rasserenato' un po' dopo una serie di interviste nei salotti domenicali: Loredana Lecciso è stata protagonista a Domenica Live, Romina Power a Domenica In per due settimane consecutive. Ospite di Mara Venier anche Al Bano Carrisi che è finito con il parlare di 'gossip' a causa di una dichiarazione inaspettata della zia d'Italia: in passato, la conduttrice di Domenica In, aveva un forte debole per il Leone di Cellino San Marco. (Continua a leggere dopo la foto)

E forse anche per questo Loredana Lecciso potrebbe decidere di sferrare un attacco decisivo per riconquistare Al Bano Carrisi. La biondona, solitamente ospite di Barbara d'Urso, spera di riconquistare l'ex marito. Intanto, qualche piccola dedica su Instagram è arrivata. La Lecciso ha postato uno scatto fotografico che ritrae Jasmine Carrisi e papà Al Bano. A corredo della foto ha inserito tre cuoricini mentre tra gli hashtag non passati inosservati c'è stato un '#love' che sta facendo sognare i fan della coppia. E non è finita qui... (Continua a leggere dopo la foto)

Il settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha intervistato Loredana Lecciso per saperne di più sul suo attuale legame con Al Bano. La showgirl leccese ha candidamente confessato di essere in ottimi rapporti con il papà dei suoi due figli dopo un periodo di tensione post separazione: "Tra me e lui ci sono grandissimo affetto, una grandissima amicizia e un sentimento familiare. Di certo però non siamo più una coppia ma da qualche mese siamo diventati carissimi amici". La conduttrice è felice che il Leone di Cellino San Marco è riuscito a creare una famiglia allargata in cui tutti i figli si vogliono davvero bene nonostante due mamme differenti: "Sono molto uniti ed è un piccolo miracolo che siamo riusciti a fare. Però il merito non è mio e neanche di Romina, ma di Al Bano. È lui che è riuscito a fare da collante tra loro". (Continua a leggere dopo la foto)



Durante l'intervista concessa al settimanale 'Nuovo Tv', inoltre, Loredana Lecciso ha parlato dei suoi progetti futuri. Non sembra essere nei suoi progetti il Grande Fratello Vip: "Non sarei stata nella fase giusta per farlo. Lo seguo con piacere perché è un programma che mi diverte". Al momento, invece, sembra che Loredana, nei prossimi mesi, abbia intenzione di affermarsi nel campo dell'imprenditoria lanciando una linea di profumi e creme, Lory 72: "Ci sono diversi progetti lavorativi e tra questi un programma in televisione: incrociamo le dita!".

