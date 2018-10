Una delle protagonista assolute di questa prima edizione di Temptation Island è stata Valeria Marini. È arrivata al 'reality dei sentimenti' condotto da Simona Ventura in coppia con Patrick Baldassari e ne è uscita da single. Lei e Patrick, insieme da sei mesi ma che in passato avevano già avuto una relazione, sono entrati al villaggio per dare una sferzata al loro rapporto ma dopo 21 giorni è tutto finito. Lo hanno confermato gli stessi diretti interessati durante lo speciale Temptation Island Vip a Uomini e Donne. In breve, continuano a volersi bene ma non è il caso di proseguire la loro relazione. In studio c'era anche Ivan Gonzales, il tentatore spagnolo che è entrato subito in sintonia con Valeria e lei ne ha approfittato per chiarire che con lui non c'è stato nulla. Nemmeno in bagno, dove non ci sono telecamere. Vi ricordate? La showgirl e il single si erano chiusi in bagno scatenando la curiosità del pubblico, oltre che il fastidio di Patrick. (Continua dopo la foto)



“Non ho parole, è un'altra persona. Sta facendo la stupida mi dispiace dirlo. È questo il salto di qualità che vuole vedere?”, aveva commentato il suo ex Patrick. E tutti, per giorni, si sono domandati cosa fosse successo in quella stanza. A Uomini e Donne la Marini ha chiarito la situazione: “Io con Ivan in bagno non ho fatto proprio nulla – ha detto Valeria – Gli ho fatto fare i gargarismi”. E a quel punto il pubblico, che non si aspettava di sentire quel che ha sentito, è scoppiato a ridere a crepapelle.

Ma ora, a proposito di Ivan, c'è una novità e pure grossa. Ora che Temptation è finito, così come la storia di Valeria con Patrick, i due si stanno frequentando. Proprio così: la Marini, dopo aver interrotto la sua storia con l'ex, è uscita allo scoperto con il bel tentatore spagnolo. "Non so che cosa ne sarà di noi, ma oggi è una bella frequentazione – ha rivelato lei al settimanale di Alfonso Signorini, in cui posa con Ivan in copertina - Ci siamo trovati subito, mi ha saputo prendere con le sue risate. Poi eccoci qui".





"All'inizio mi sono avvicinata a Ivan non per la sua bellezza, che è innegabile – spiega ancora Valeria - ma per provocare Patrick. Volevo una reazione che però non c'è stata". Da lì il distacco e l'avvicinamento a Ivan. "Chi mi conosce non lo sa, ma io sono una credulona. Sogno una famiglia e sogno di diventare mamma. Nessuno può impedirmelo. Ivan è molto giovane. Vedremo cosa succederà". Per ora, comunque, è felice come non mai: "Sto vivendo il periodo più bello della mia vita. Anche grazie a Ivan".

