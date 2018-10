Elenoire Casalegno non è più fidanzata. La showgirl e soubrette, tornata in auge due anni fa grazie alla partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, sembra essere tornata single. A darne notizia, nelle ultime ore, è il settimanale 'Chi' che evidenzia come sia tramontata la storia d'amore con Marcello Corso. Prima di questa storia d'amore l'ex gieffina è stata al centro delle voci di gossip per un possibile flirt con Stefano Bettarini: quest'ultimo e la Casalegno sono sempre stati legati da una forte amicizia che si è cementificata all'interno della casa di Cinecittà. Entrambi, però, hanno sempre smentito in più occasioni il presunto flirt, affermando di essere solo amici e di non essere mai stati fidanzati. Anche perché Bettarini ha ufficializzato la sua storia con Nicoletta Larini. (Continua a leggere dopo la foto)



Nella sua vita privata, oltre alla relazione con Ringo - padre della figlia, con cui conserva un ottimo rapporto - ed Omar Pedrini, Elenoire Casalegno ha avuto relazioni sentimentali con Matteo Malacco, chirurgo plastico, e Vittorio Sgarbi. Dopo avere presentato il "Golden Ice" su Canale 5, nel 2014 si è sposata sul lago di Garda con il manager di Mediaset Sebastiano Lombardi con il quale ha rotto ormai due anni fa. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

E adesso Elenoire Casalegno è tornata single. Come riporta l'edizione settimanale di 'Chi', nella sezione 'Pillole di Gossip', si legge: "Dopo un anno di amore è finita la storia tra la bellissima Elenoire Casalegno e il fidanzato Marcello Corso. I due sono rimasti in ottimi rapporti". Fino a qualche mese fa apparivano felici e contenti a Formentera. Marcello Corso, in occasione del loro primo anniversario, l’aveva sorpresa in aeroporto facendole trovare dei fiori e un palloncino gigante all'atterraggio sull'isola. Da allora, però, le cose sembrano essere cambiate decisamente, tant'è che oggi le loro strade si sono separate. (Continua a leggere dopo la foto)



Elenoire Casalegno, in un'intervista concessa a Chi lo scorso agosto, racconta di quanto le abbia fatto male la separazione dal marito Sebastiano Lombardi: "No. La delusione c’è ancora. Poi, un domani, chissà. Quando decisi di farlo era perché ci credevo davvero e quella separazione, in tutta sincerità, mi fa ancora molto male. Mi sono sentita persa, finita, e se non avessi avuto la mia famiglia e pochi amici vicino, non so come avrei fatto". Che con Marcello Corso sia finita per amore nei confronti dell'ex marito? Solo il tempo ce lo dirà...

Leggi anche:

Cancro al seno, in Italia ‘arma’ che ne rallenta la progressione. Di cosa si tratta

fbq('track', 'Gossip');