“Finirà presto”. Fabrizio Corona choc, ansia per il re dei paparazzi

Lo aveva anticipato Gabriele Parpiglia nelle sue Stories, lo ha confermato anche Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip 2018: esclusiva su Chi l'intervista a Fabrizio Maria Corona in cui chiede scusa a Silvia Provvedi. ''Ho visto Silvia piangere in tv. Ho sentito le sue parole. Sono tutte vere, tutte giuste. Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata''. Corona e la Provvedi hanno avuto una relazione durata tre anni e terminata lo scorso luglio. La separazione tra i due è stata difficile e il rancore è rimasto, specialmente dopo le pesanti dichiarazioni che l’ex re dei paparazzi ha fatto durante la trasmissione Verissimo. Le sue parole hanno ferito profondamente Silvia che, ora reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip, non è riuscita a trattenere le lacrime Ma non solo questo Nel corso dell’intervista Fabrizio Maria Corona è tornato a parlare di una questione molto spinosa: la sua morte. Sono parole forti quelle di Corona che, in un certo senso, spiazzano il lettore. (Continua dopo la foto)



Non è la prima volta che Fabrizio affronta l’argomento eppure, anche questa volta, le sue dichiarazioni non lasciano indifferenti. “La mia fine avverrà con la mia morte” afferma convinto l’ex re dei paparazzi. Quando? “Molto presto” aggiunge poi lo stesso.È un Fabrizio Maria Corona pieno di demoni quello che oggi si racconta al settimanale di Alfonso Signorini. “La mia vita è un film. La mia vita è davvero una storia che ha un inizio e una fine che avverrà con la mia morte molto presto […] Quando vivi da indemoniato dici le peggio cose. Voglio vendetta. Sto male. Avrò ragione e avverrà tutto in modo pulito, legale”.

Qualcuno, afferma Corona, lo ha tradito. Chi? “Presto il nome lo leggerete sui giornali” risponde lui “Ho avuto il diavolo in corpo. Dentro un girone infernale non salvi nessuno: vuoi bruciare con tutti quelli che hai intorno. Agli unici amici rimasti ho anche mandato un sms con scritto di prendersi cura di Carlos perché temevo della mia vita”.

Il nome di Fabrizio Corona è legato a una serie di indagini effettuate dalla Procura della Repubblica e in particolare figura, assieme a Lele Mora, quale agente di diversi "VIP" del mondo dello spettacolo, successivamente prosciolto dalle accuse a suo carico come principale co-indagato nella indagine-scandalo denominata "Vallettopoli" per estorsioni ai danni di diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, per le quali la Corte suprema di cassazione lo condanna, in data 18 gennaio 2013, a 13 anni e 2 mesi di reclusion

