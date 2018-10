È nato il primo figlio di Pippa Middleton, la sorella di Kate, la duchessa di Cambridge. Ad annunciare il lieto evento sono stati i genitori, mentre un portavoce del Palazzo di Kensigton ha riferito che Kate e suo marito il principe William sono 'entusiasti' della notizia. Il nome del bambino, un maschietto, non è ancora stato reso noto. Testimone di nozze della sorella, la 35enne Pippa ha sposato il 43enne James Mathews nel maggio 2017. La sua ultima apparizione in pubblico è stata venerdì scorso al matrimonio fra la principessa Eugenie e Jack Brooksbank. La notizia della nascita arriva il giorno dopo l’annuncio che il fratello di William, il principe Harry, e la moglie Meghan, avranno il primo figlio in primavera. Il parto, alla Lindo Wing, la stessa ''ala privata'' dell’ospedale St. Mary di Londra scelta dalla duchessa di Cambridge, è stato alle 13.58 (ora di Londra) del 16 ottobre, e il piccolo pesa poco più di quattro chili. (Continua a leggere dopo la foto)



Ancora non è stato reso pubblico il nome del nuovo arrivato, ma una fonte vicina alla famiglia ha rivelato che "sono tutti felicissimi, mamma e bimbo stanno bene". La notizia del lieto evento arriva a poche ore di distanza dall'annuncio della dolce attesa di Meghan Markle, che in primavera renderà padre il principe Harry. La famiglia reale si allarga per la gioia di George, Charlotte e Louis, che avranno due cuginetti con cui poter giocare. Alla vigilia del lieto evento, il marito James Matthews era stato fotografato all’ingresso dell’ospedale con una grande borsa in mano, segno che la 35enne fosse già ricoverata.

Lei e James, 41 anni, sono marito e moglie dal maggio 2017, dopo la cerimonia romantica nella St. Mark’s Church di Englefield. Allora i nipotini, George e Charlotte, avevano fatto da paggetti. E adesso i figli di Kate (c’è anche Louis, 6 mesi) possono contare su un nuovo compagno di giochi. La prossima primavera poi la famiglia crescerà ancora, con l’arrivo del primo royal baby di Meghan Markle e zio Harry. Pippa ha affrontato la gravidanza da grande amante del fitness e della cura del corpo, con sessioni di meditazione e allenamenti mirati.

''Gli esercizi alla sbarra durante la gravidanza mi hanno permesso di continuare a indossare i miei jeans preferiti'', ha rivelato al magazine Waitrose & Partners Weekend. Il marito di Pippa è uno degli uomini più ricchi in Inghilterra. I suoi genitori sono i proprietari del lussuosissimo Eden Rock Hotel di St Barts (frequentato pure dalla famiglia Middleton). È fratello di Spencer, star del reality inglese Made in Chelsea. Aveva anche un altro fratello, Michael, morto però nel 1999 a soli 22 anni per una caduta dal Monte Everest.

