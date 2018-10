Non è di certo una dichiarazione alla quale si può passar sopra senza commentare, quella che ha fatto Valerio Merola in una lunga intervista pubblicata da Chi: "Ho fatto il playboy per 40 anni. Ma c'è una sola donna che avrei voluto sposare: Bianca Berlinguer. Io so che a lei non fa piacere che venga citata, è una nostra storia giovanile, ma è davvero l’unica che avrei voluto sposare, Bianca è straordinaria in tutto". Questa è la sorprendente dichiarazione d'amore che, a distanza di molti anni dalla loro relazione (o “storia giovanile”, come la definisce lui), Valerio Merola riserva alla giornalista Bianca Berlinguer. Nella lunga intervista pubblicata dal settimanale nel numero in edicola da mercoledì 17 ottobre, Merola ha detto: "Penso che abbia giocato la sua percezione che non fossi ancora pronto per una storia seria. Lei allora mi aveva reputato un farfallone. E pensi che quella era l’unica volta in cui non lo volevo essere, ma lei non mi ha creduto. Il destino a volte gioca questi scherzi, è beffardo". (Continua dopo la foto)



Merola, che è appena stato eliminato dalla casa del GF Vip, subisce ancora il fascino dell'ex direttore del Tg3. “È sempre lei, ha un fascino unico, sprigiona bellezza e bellezza intellettuale, è attraente, sempre. È proprio vero, come diceva D’Agostino, che è una che combina le antitesi dell’essere donna". È amareggiato Valerio Merola dopo l’esclusione dal Grande Fratello Vip 2018, esperienza che per lui si è interrotta alla seconda puntata. “Sono stato tradito da chi credevo amico!” spiega a Spy nel numero in edicola venerdì 12 ottobre facendo riferimento alla nomination da parte di Maurizio Battista.

Merola pensava di aver stretto un’amicizia con lui dal momento che si erano scambiati delle confidenze e avevano persino pianto ricordando le rispettive madri morte prematuramente, ma si era sbagliato. Come se non bastasse, Valerio ha avuto uno scontro (anche in diretta) con Enrico Silvestrin, che non ha gradito alcuni suoi atteggiamenti, inclusi i racconti delle sue avventure amorose con donne alcune delle quali scomparse. Al settimanale il conduttore confida: “Ho valutato con i miei legali la possibilità di fargli causa, ma ancora non ho fatto nulla.

Non mi piacciono i tribunali, però se qualcuno mi offende pesantemente senza che io possa replicare…”. E Merola si augura una cosa, che “i malvagi” vengano presto eliminati dalla Casa. Nel frattempo non gli resta che inviare qualche frecciatina carica di pathos all’amore della sua vita, ovvero Bianca Berlinguer. Chissà se un giorno la giornalista deciderà di dargli una possibilità… staremo a vedere.

Ti potrebbe anche interessare: Choc al Grande Fratello Vip. Merola: “Quel male che ho dentro..”. Lo ha raccontato senza alcuna vergogna

fbq('track', 'Gossip');