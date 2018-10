Durante la scorsa diretta del Gf Vip, Silvia Provvedi si è finalmente lasciata andare dicendo a Fabrizio Corona tutto quello che pensava. "Non sono lacrime d'amore, ma di delusione", aveva detto la ragazza ricordando la fine della storia con Fabrizio Corona nel corso della diretta di lunedì sera su Canale 5. “Ho rinunciato a tutto e tutti perché credo nell’amore e nei valori. Ma lui valori non ne ha. Ci ho creduto veramente nella nostra storia, poi quando è uscito dal carcere era un’altra persona”, aveva aggiunto la modenese che al momento della scarcerazione era l’unica persona presente. La turbolenta love story, andata avanti per circa tre anni tra alti e bassi, per la concorrente del Gf Vip è stata molto importante. “Il primo mese di reclusione sono stata malissimo, ho perso 10 kg” aveva raccontato con gli occhi lucidi. “Le mie non sono lacrime d’amore ma di delusione. Da quando non stiamo più insieme ho incontrato tante belle persone che spero di portarmi nel futuro della mia vita''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Lui no, non farà più parte della mia vita, non abbiamo più niente da dirci”, aveva detto con decisione Silvia Provvedi . Ma la sua è una ferita ancora aperta e, riprendendo alcune strofe della canzone ‘Oronero’ di Giorgia, la modenese aveva chiuso l’argomento Corona così: “Le parole sono armi e sanno fare male. Devi saperle usare”. Ma ora non si finisce di tirare in ballo Silvia Provvedi e Fabrizio Corona. Perché a Mattino Cinque si è parlato di un possibile ritardo della cantante. Negli ultimi giorni, infatti, la concorrente del Gf ha confessato alle altre compagne di viaggio di avere un ritardo (nella storia del reality non era mai accaduto).

Così Benedetta Mazza e il volto di Meteo.it Martina Hamdy le hanno consigliato di farsi consegnare un test di gravidanza per poter capire meglio cosa le sta succedendo. "Io non credo che mia figlia sia incinta - ha detto la madre della Provvedi in tv - poi Valerio Merola è uscito ed è qui con noi quindi non c’è pericolo! (ridono, ndr). Detto questo sarei molto felice di diventare nonna e siccome mi fido di mia figlia se dovesse essere incinta lo sarà di un uomo speciale, mi fido di lei".

Ovviamente la domanda di Federica Panicucci va a parare su Fabrizio Corona: "Ma quindi un uomo speciale… sarebbe di Fabrizio Corona?". Ma subito arriva la risposta piccata della madre della cantante: "No.. Fabrizio ecco, la matematica non è un’opinione, i tempi non coinciderebbero... Federica tu mi vuoi far parlare ma non so nulla e anche se sapessi non lo direi lo stesso".

