Meghan Markle incinta, il “dramma” che oscura la gioia assoluta

Meghan Markle è incinta. Tutto il mondo gioisce per la lieta notizia ormai ufficiale. La duchessa del Sussex e Harry, che si sono sposati il 19 maggio 2018, daranno il benvenuto al loro primogenito in primavera. Ma c’è una brutta notizia che sarà un dramma – o forse no – per Meghan Markle. Qual è il dramma? La bella ex attrice non potrà avere il suo shower party, cioè il party di benvenuto al nuovo arrivato che in America è prassi. Come ha fatto sapere l’esperta Victoria Arbiter al Sun, “Il baby shower sarebbe davvero inappropriato: Meghan non potrà farlo. Invece di ricevere regali dalle amiche, dovrà andarsi a comprare da sola ciò che le serve”: Beh, non è una tragedia, comunque, specie se sei la moglie del principe Harry. Però, che c’entra, le dispiacerà… Eppure nel 2013, prima della nascita del piccolo George, Pippa Middleton aveva organizzato una festa per la sorella… Sì, ma per Meghan è diverso. Per lei la casa reale ha già fatto molte eccezioni… Continua a leggere dopo la foto

Le dispiacerà, non ci piove. Meghan è americana doc e quella del baby shower è una tradizione in America. Però niente da fare. Ma questo non è l’unico divieto. Meghan e Harry, come Kate e William, non potranno rivelare il sesso nascituro se non dopo il parto. Questa è una delle regole principali della casa reale. Tra le altre cose, Meghan avrà anche delle restrizioni per quanto riguarda le sue trasferte che dovranno essere ridotte al minimo per motivi di sicurezza. Continua a leggere dopo la foto

Per esempio, quando era incinta di Louis, Kate era andata in Norvegia ma c’è da dire che, per il resto, aveva viaggiato pochissimo. Altra cosa importante: quando Meghan partorirà avrà a disposizione – questo è almeno quel che riporta il Sun – almeno tre ostetriche, come Kate. C’è dell’altro: dopo la nascita del royal baby di Meghan e Harry, la regina dovrà essere la prima a essere informata, prima di ogni altra persona. Continua a leggere dopo la foto

Come tutti i royal baby, anche il figlio di Meghan e Harry avrà tre/quattro nomi. Il principe Harry, per dire, ne ha quattro: Henry Charles Albert David. Mentre i figli di William e Kate ne hanno “solo” tre: il principino George Alexander Louis, la principessa Charlotte Elizabeth Diana e il principe Louis Arthur Charles. Meghan, che è solo all’inizio della gravidanza, avrà tutto il tempo per pensare.

