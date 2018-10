“Domani…”. Fedez avverte i fan: sta per succedere

Fedez festeggia il compleanno, il primo da papà. E lo testimonia sui social network, dove altro sennò? Il rapper, marito di Chiara Ferragni, si gode i festeggiamenti lontano dalla sua città natale, ovvero Milano. Quello appena trascorso è stato per Federico un anno di veri cambiamenti: la nascita del primogenito, il matrimonio super-seguitissimo a Noto, la rottura prima con Fabio Rovazzi e poi con J-Ax. E la scoperta di un nuovo mondo: quello da genitore e 'baby-sitter' h24. Come se non bastasse, Fedez ha già in programma un nuovo progetto discografico con un brano dedicato proprio al suo piccolo Leone. Ha annunciato nelle scorse settimane l'uscita di un pezzo solo ed esclusivamente per lui: "Ogni volta che Chiara lo ascolta piange - ha scherzato Fedez - un po' mi infastidisce l'idea che non sarà più solo nostro questo pezzo". (Continua a leggere dopo la foto)



Mentre fa il giudice a X Factor, costruisce anche il suo futuro, che è arrivato a una svolta dopo aver chiuso l'esperienza di Comunisti col Rolex, sciolto il sodalizio con J-Ax e acquisito la sua parte di Newtopia. Probabile che la sorpresa che ci ha annunciato vada proprio in quella direzione. Ma lo scopriremo domani, oggi si festeggia. E sarà una festa in grande come quella dello scorso anno? Difficile... (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto, su Intagram Fedez ha postato un messaggio eloquente che fa 'sognare' i fan del cantante. "Oggi compio 29 anni, il mio primo compleanno da papà. In braccio ho il regalo più bello che la vita mi potesse fare Grazie a tutti per gli auguri! Domani ho una sorpresa per voi!". Fedez ha in serbo per i suoi fan delle grandi novità e al momento si trova con tutta la famiglia a Los Angeles, la città dove è nato suo figlio. Ed è proprio negli Stati Uniti che ha scelto di ultimare il suo album. Il nuovo sforzo discografico potrebbe essere il dono promesso ai fan. (Continua a leggere dopo la foto)



Fedez è in crisi con Chiara Ferragni? Nei giorni scorsi era uscita questa 'notizia' dovuta ai pochissimi post su Instagram della coppia e alle stories pari allo zero. Un allarme presto rientrato anche perché Federico e la fashion-blogger sono tornati a posare insieme su Instagram dopo qualche giorno di 'lontananza'. Un po' di maretta, tutto passato anche in vista del compleanno...

