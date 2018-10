Meghan Markle è incinta! Ecco quando nascerà il royal baby

E finalmente il gran giorno è arrivato: Meghan Markle è incinta, c’è l’annuncio ufficiale. Meghan Markle e il principe Harry aspettano un bambino, il loro primo bambino. A soli cinque mesi dalla nozze, la coppia ha dato al mondo la lieta notizia. Erano mesi che si rincorrevano indiscrezioni sulla presunta gravidanza della duchessa del Sussex ma ora c’è la certezza: Meghan Markle è incinta. La bella notizia è arrivata con un comunicato ufficiale da Kensington Palace diffuso su Twitter e sui tabloid britannici, che ha annunciato che il nuovo royal baby nascerà in primavera. Che gioia! Era ora! Adesso, ovviamente, parte il toto sesso e poi partirà il toto nomi. Ma facciamo tutto con calma, please… L'indiscrezione su una gravidanza, va detto, si era già diffusa qualche giorno fa, all'arrivo di Meghan e Harry a Sydney. La coppia è atterrata dall'altro capo del mondo per una visita ufficiale di sedici giorni tra Australia, Fiji, Tonga e Nuova Zelanda. Continua a leggere dopo la foto

Ora, però, è tutto ufficiale. "Le loro altezze reali, il Duca e la Duchessa di Sussex, sono molto liete di annunciare che la Duchessa avrà un bambino nella primavera del 2019 – recita il comunicato dei Windsor - Le loro altezze reali hanno apprezzato tutto il sostegno che hanno ricevuto da persone di tutto il mondo sin dal loro matrimonio a maggio e sono felici di poter condividere questa felice notizia con il pubblico". La regina, il duca di Edimburgo, il principe di Galles, il duca e la duchessa di Cambridge si dicono "felici per la coppia". Continua a leggere dopo la foto

Non solo: una fonte vicina alla famiglia reale ha dichiarato al Mirror che "Tutti sono estremamente entusiasti delle notizie. Tutta la famiglia è molto felice per aver potuto congratularsi con la coppia prima della partenza per il loro primo grande tour oltreoceano". Se l’annuncio ufficiale è stato diffuso, significa che Meghan Markle è incinta da un po': ha già superato i mesi critici, cioè i primi tre. E ora il mondo non vede l’ora di vedere quanto sarà bella col pancione (che di sicuro sarà un pancino).

Meghan e Harry si sono uniti in matrimonio il 19 maggio 2018, in uno degli eventi più seguiti dell'anno. Harry, secondogenito di Carlo e Lady Diana, ha sposato l'attrice americana dopo due anni di frequentazione e fidanzamento. La loro storia d'amore ha fatto discutere parecchio, vista la provenienza non aristocratica della Markle e il suo passato lontano dagli standard delle principesse. Per chi non lo sapesse, Meghan ha un divorzio alle spalle, è per metà afroamericana, ha girato film e serie tv (comprese scene hot) ed è in rotta con la famiglia paterna.

