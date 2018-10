Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi? È questo il dubbio sorto ai fan nelle ultime ore. I due, arrivati a Los Angeles ormai da qualche settimana, non appaiono più insieme nelle foto sui social network. Da quando Chiara ha avuto l'incidente al lobo dell'orecchio tra i due sembrerebbe esserci grande freddezza su Instagram. Magari non è successo nulla, ma i fan - abituati a vederli insieme ventiquattro ore su ventiquattro - sono preoccupati. Chiara ha diversi impegni, testimoniati anche dai diversi video che pubblica sul suo profilo. Fedez in questi giorni era impegnatissimo con la registrazione del suo nuovo album, ultimato stanotte. Gli impegni potrebbero averli tenuti lontani diverse ore nell’arco della giornata, il rapper si sarà chiuso nello studio di registrazione per terminare l’album e Chiara magari era in giro per lavoro. Questo potrebbe giustificare il fatto che non pubblichino video e foto insieme da un po’ di giorni. (Continua a leggere dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Leo leaving his hand and foot on the walk of fame ahahahah Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ott 11, 2018 at 11:21 PDT

Intanto, in queste ore di grande 'nervosismo' social, anche Chiara Ferragni si è lasciata andare a un duro sfogo. La fashion blogger, da poco convolata a nozze con Fedez, ha voluto zittire in maniera ironica ma mordace gli haters che infestano le sue pagine social di post denigratori. La Ferragni ha postato una foto che la ritrae in un fast food: davanti a lei c’è un vassoio con cinque hamburger e delle patatine. "Sì, ho le tette piccole, ma ho anche cinque grandi hambuger, così ragazzi potete focalizzarvi su qualcos’altro ed essere più creativi nei commenti". (Continua a leggere dopo la foto)

Tutto ciò mentre Federico Lucia, in arte Fedez, continua a lavorare al suo nuovo lavoro discografico e si occupa, da bravo papà, del piccolo Leone. Comunque sia, Ferragni e Fedez continuano a vivere nella stessa casa a Los Angeles, quindi più che di crisi al massimo si potrebbe parlare di un piccolo battibecco. Ma le discussioni in una coppia sono più che normali. E qualche sospetto di 'maretta' era già emersa nei giorni scorsi quando sia Fedez che Chiara Ferragni, su Instagram, hanno postato una foto di Leone con la didascalia secca: "L'unica cosa che conta!". (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, a fare chiarezza su Fedez e Chiara Ferragni e il possibile litigio ci pensa Gabriele Parpiglia, interpellato da un fan nel consueto giochino di Instagram con il 'fai una domanda'. E la penna del settimanale 'Chi' ammette: "Non lo so. Ma in mille mi scrivete che da 4/5 giorni non appaiono insieme, niente like, solo momenti separati. Ma io non ne ho idea".

