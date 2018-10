Si torna a parlare di una delle coppie più amate di “Uomini e donne”. Ebbene sì, stiamo parlando della coppia Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due ragazzi, dopo due anni di relazione, si sono detti addio. Non si conoscono i reali motivi della loro rottura. L’influencer romana, infatti, ha sempre detto che “i panni sporchi si lavano in casa” e che, quindi, non avrebbe dato nessuna motivazione. "Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati, - aveva detto l'x corteggiatrice di Uomini e Donne - ma non perché io debba giustificarmi o darvi spiegazioni. Semplicemente perché la mia storia è nata in un programma meraviglioso, è stata un'esperienza incredibile che auguro a tutti. Avendo condiviso ogni tipo di situazione, soprattutto quelle belle – quelle brutte le ho omesse – mi sembrava il minimo aggiornarvi su questa situazione". Sui veri motivi dell'addio, però, Giulia aveva scelto il silenzio: "Non devo stare ad elencarvi tutti quanti i motivi perché non mi sembra il caso. I panni sporchi vanno lavati in casa. L'ho precisato perché molti di voi l'avevano già capito e non mi sembrava bello continuare a far finta di nulla. Come tutte le cose brutte, purtroppo o per fortuna, anche quelle belle passano". (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo un tentativo di riavvicinamenti (i due erano stati beccati in vacanza in Sardegna e i paparazzi avevano immprtalato la coppia intenta in baci ed effusioni) Andrea Damante ha reso ufficiale la loro rottura. Andrea è tornato alla sua vita e Giulia si è buttata a capofitto nel lavoro. In una recente intervista l'ex gieffina vip aveva raccontato di essere felice e di vivere in un periodo in cui si sentiva rinata. Tutti avevano attribuito questa sua felicità a un nuovo ragazzo, Cristiano, un noto personal trainer che in passato ha avuto una storia d’amore con Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne.

I due ragazzi sono stati paparazzati più volte insieme nel corso delle ultime settimane. Ma nelle ultime ore stiamo assistendo ad un vero e proprio colpo di scena. Andrea e Giulia sono stati beccati nuovamente insieme. La bomba è stata lasciata dal settimanale ''Nuovo'' e rilanciata dal blog ''BitchyF'', che ha pubblicato anche le foto del bacio che sarebbe scattato tra i Damellis (questo era il nomignolo affibbiato ai due dei loro fan).

''Giulia rivede il suo storico ex in una nota discoteca. […] La De Lellis bacia Damante, però poi esce con un altro. Un passo indietro e uno avanti per Giulia De Lellis. La giovane è stata avvistata con il suo ex storico Andrea Damante. In un noto locale di Milano, i due si sono appartati al buio nel privé, forse in nome dell’affetto che ancora li lega e ci è anche scappato un bacio. Peccato però che la ex gieffina sia stata pizzicata insieme ad una nuova conoscenza, Cristiano Iovino, personal trainer ed ex fidanzato di Sabrina Ghio. Chi di questi due maschi riuscirà a fare breccia nel cuore di Giulia. I giochi sono aperti”.

