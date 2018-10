Dopo la fine della storia d'amore con Fabio Borriello, nel 2015, a Emma Marrone sono stati affibbiati parecchi flirt. Da Ermal Meta a Giuliano Sangiorgi, ma tutti poi smentiti dalla cantante salentina. Ora circola con insistenza un nuovo gossip che troverebbe conferma nelle Storie Instagram della stessa Emma. Un'indiscrezione che, a maggior ragione, è fuoriuscita dopo l'intervista della vincitrice della nona edizione di Amici rilasciata nei giorni scorsi sul Corriere della Sera. Alla domanda della giornalista Candida Morvillo se fosse o meno innamorata, la Marrone aveva risposto così: “Non lo so, probabilmente non lo sono”. Ed è bastato questo botta e risposta a scatenare subito i fan della cantante. C'è qualcuno, allora, che tormenta il suo cuore. Ma chi? Lei, da sempre riservatissima circa la sua vita sentimentale, non ha aggiunto dettagli sull'identità del cavaliere misterioso. Poi però su Instagram arriva un possibile indizio. (Continua dopo la foto)



In un paio di Storie condivise da Emma, infatti, ecco spuntare Giacomo Ferrara. Vi dice niente questo nome? Ventisette anni, originario di Chieti, Ferrara è un attore conosciuto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di 'Spadino' nella serie tv prodotta da Netflix 'Suburra'. Nel 2017 è uno dei quattro protagonisti del film 'Il permesso - 48 ore fuori' e dal prossimo 18 ottobre è al cinema con il film 'Guarda in Alto'.

L'interprete di 'Suburra' è stato immortalato da Emma tra le sue Storie con tanto di cuoricini e 'filtri' teneri e romantici. Le immagini parlano di un viaggio in treno (ma non è dato sapere se di lavoro o di piacere) che i due stanno intraprendendo insieme, tra scherzi, battute e risate. E va aggiunto che qualche mese fa il gossip era già uscito. I due erano già stati adocchiati insieme. C'è del tenero? Emma è 'in love' con Giacomo?

Lei, Emma, è gelosissima della sua vita sentimentale. Da sempre molto discreta e riservata, se è vero che ha trovato l'amore è difficile che uscirà allo scoperto con annunci clamorosi. E magari questi suoi video sibillini potrebbero essere interpretati come un modo per far sapere la novità ai suoi fan. Che, ovviamente, appena viste le Storie hanno cominciato a mormorare. Non resta che aspettare una conferma. O magari un nuovo video.

