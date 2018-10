Michelle Hunziker, richiesta “choc” alla figlia Aurora

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è di certo da tutti considerata una privilegiata. Avere due genitori super vip, però, può essere un’arma a doppio taglio, soprattutto perché il pubblico ha grandi aspettative e perché, purtroppo, tende a considerarti una raccomandata. Aurora Ramazzotti, però, ha saputo dimostrare di essere all’altezza dei suoi genitori e di aver meritato certi lavori. Per esempio la conduzione del daily di X-Factor che ha condotto per ben 3 anni. È stato lavorando al talent musicale che la Ramazzotti ha capito di voler fare, nella sua vita, televisione. Proprio come sua madre. Quest’anno, però, Aurora non lavora più a X-Factor, al suo posto ci sono Benji e Fede che, ovviamente, sono stati felicissimi del nuovo incarico. Lei, invece, ci è rimasta male. E in una lunga intervista a Gente si è sfogata e ha rivelato tutto il suo dispiacere. Non è stupita, per carità, solo dispiaciuta. Continua a leggere dopo la foto

Aurora Ramazzotti era consapevole che prima o poi sarebbe successo ma questo non le ha impedito di soffrire per la sostituzione. Nell’intervista a Gente Aurora ha confermato che condurre il daily di X- Factor è stato per lei un vero e proprio trampolino di lancio, trampolino che le ha dato la possibilità di capire cosa vuole fare grande. E non è poco. Specie se sei giovane come è giovane Aurora Ramazzotti. Continua a leggere dopo la foto

Nonostante la delusione per X- Factor, Aurora sta vivendo un molto felice della sua vita: è circondata dall’amore della sua famiglia e ha trovato la stabilità in amore con il suo Goffredo. Da quando i due si sono conosciuti non si sono più lasciati. E la loro relazione sta appassionando tutti. Però, per il momento, non si parla di matrimonio. Ma di figli? Neanche, per il momento. Ma, a proposito del figlio o della figlia che verranno, Aurora ha fatto una dichiarazione importante. Continua a leggere dopo la foto

La Hunziker, infatti, che sta provando ad avere il quarto figlio con il marito Tomaso Trussardi – con il quale ha già Sole e Celeste – vorrebbe tanto un nipotino. E questo si sapeva. Ma, nell’intervista a Gente, Aurora spiega che la Hunziker lo vorrebbe subito! “Ma lei è abituata male – scherza - mi ha avuto quando aveva 19 anni: sono già in ritardo di tre anni per lei”. Per ora, però, la Ramazzotti sembra più interessata alla carriera che alla famiglia. Secondo quanto ha svelato al settimanale, presto potrebbe esserci un posto per lei anche nella rete Mediaset. Però ancora non si sa nulla… Stiamo a vedere.

