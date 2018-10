Finale con sorpresa, decisamente non gradita, per il #MeToo all'italiana firmato da Miriana Trevisan. L'ex velina di "Striscia la Notizia" ed ex volto di "Non è la Rai" finirà a processo con l'accusa di diffamazione. La prima udienza del processo è fissata per il prossimo 12 marzo. Poco meno di un anno la Trevisan lanciò accuse di molestie nel mondo dello spettacolo facendo il nome del produttore Massimiliano Caroletti, marito dell'ex pornodiva Eva Henger e il regista Giuseppe Tornatore. In particolare rilasciò un’intervista a un settimanale in cui riferì di aver respinto le avances del produttore nelle fasi di preparazione del film "Bastardi" del 2006. In seguito al suo rifiuto, accusò l’attrice, venne molto ridimensionato il suo ruolo nel film con il taglio di molte scene. Proprio per queste accuse, Caroletti presentò una denuncia in Procura. “Basta un articolo e le parole diventano fuoco e ti i svegli una mattina con il sapore amaro in bocca e la consapevolezza che quello stesso attacco l’hai subito anche tu. E non solo tu. Il problema è che, quando accade, non lo riconosci perché è invisibile mentre sei convinta di essere stata tu, l’invisibile”, aveva raccontato la Trevisan a Vanity Fair. (Continua a leggere dopo la foto)



Stando ai racconti della showgirl napoletana l'episodio con il regista premio Oscar sarebbe avvenuto venti anni fa, dopo un provino per il film "La leggenda del pianista sull'Oceano", quando Tornatore la invitò a cena fuori e provò a baciarla in maniera piuttosto aggressiva. “E se poi ti fai prendere dall’entusiasmo per una promessa di un ruolo in un film, che quasi ci credi di essere tu, proprio tu, quella giusta per quel personaggio, poi 'dobbiamo parlarne più intensamente nel mio albergo, ho una suite', ti dice il regista italiano osannato nel mondo. E tu ancora provi a convincerti: che male c’è, io sono la prescelta, devo solo studiare e studiare, dare arte in forma di bellezza, che ci vuole. E invece no. È tutto un buio di parole, parole buie, che entrano solo in vicoli bui. Lo spiraglio, per alcuni di loro, l’unico spiraglio è la figa''.

Quello legato invece al marito di Eva Henger risale a più tardi, dieci anni fa circa. Il set è quello del film "Bastardi" di cui Caroletti è il produttore esecutivo. "Avevo fatto un regolarissimo provino con il regista Andres Maldonado. Mi presero e io, per prepararmi al ruolo, che era da co-protagonista, presi un coach per studiare il copione, investendoci tempo e denaro. Peccato che anche quella fu una delusione. Il produttore, Massimiliano Caroletti, mi diede il tormento per giorni. Io ero sconvolta dalla sua sfacciataggine anche perché stava per arrivare sul set sua moglie, Eva Henger. Lo rifiutai in tutti i modi. Un bel giorno mi chiamarono per dirmi che il copione era cambiato: avevano tagliato quasi tutte le mie scene".

Stesso copione, avance, sessuali serrate e insistenti e, dopo il rifiuto, il ridimensionamento del ruolo assegnatole. Le accuse scaturirono ovviamente un seguito acceso di botte e risposte al vetriolo, alle accuse seguirono le smentite e da parte di Caroletti anche le querele. Che adesso sono sfociate in un rinvio a giudizio per la showgirl napoletana, ex velina di ''Striscia la notizia'' e ragazza di ''Non è la Rai''.

Dopo le accuse di Miriana Trevisan, Giuseppe Tornatore aveva scelto il silenzio. Per difenderlo erano scese in campo decine di attrici fino a ieri, quando il regista premio Oscar ha raccontata la sua verità