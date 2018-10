Sono tanti i volti usciti da Uomini e Donne che in questi hanno continuato a condividere con i fan alcuni aspetti della loro vita: matrimoni, nascite, rotture inattese, nuovi fidanzamenti e divorzi. Gioie e dolori raccontati e condivisi dalle persone che si sono appassionati e affezionati ai personaggi che in qualche modo sono entrati nelle case degli italiani. Una di queste è Romina Amodeo, giovane che nella sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi è riuscita ad attrarre l’attenzione di tre tronisti (Carmine, Gionatan e Cristian) pur rimanendo single. Prima corteggiatrice e poi tronista, la bellissima Ramona Amodeo si è fatta notare e amare dal pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne per il suo carattere deciso e ‘peperino’ nonostante all’epoca avesse solo 19 anni. Non è stata la scelta di Gionatan Giannotti, ma si è fatta accarezzare dai tanto sognati petali rossi della trasmissione di Maria De Filippi insieme a Mario De Felice, col quale, dopo diversi anni di relazione, la storia è poi giunta al capolinea. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo un anno dalle nozze Romina Amodeo ha detto addio a Luca Cicia. L’ex tronista di Uomini e Donne, nel 2010, ha annunciato su Instagram di aver già preparato i documenti per divorziare dal marito. Per la Amodeo sembrava essere arrivata la serenità con l’incontro con Luca Cicia con cui è convolata a nozze il 12 giugno 2017, lui sembrava essere l’uomo della sua vita, lontano da quel mondo fatto di apparenza e riflettori, nel novembre scorso ha dato alla luce Annachiara, ma così non è stato. Il matrimonio tra la giovane x di Uomini e Donne è finito.

''Ho creduto in una persona che ha fatto scelte sbagliate e si è comportato male per la nostra famiglia. - ha detto Romina in una Instagram story - Ha ascoltato consigli sbagliati e non è in grado di prendere scelte da solo. Ha fatto un errore in particolare molto grande e non ha fatto nulla per recuperare''. “Sta pagando per il suo errore e non ha fatto nulla per recuperare la famiglia. Sono proprio stanca ed è più di un mese che sopporto”, ha dichiarato la ex tronista.

E, nel suo racconto, ha rivolto anche un appello a tutte le donne che ogni giorno sono sottomesse alla forza del marito: “Non abbiate mai paura di lasciare una persona se non ha pensato a voi e ai vostri figli”, ha concluso la giovane mamma. E pensare che solo a giungo, in un'intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, Romina aveva detto: ''Non sono affatto cambiata da quando sono diventata mamma, sono solo più felice perché mi sento appagata e completa. Desidero altre due figlie femmine, tra un paio di anni cominceremo a pensarci''.

