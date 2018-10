Alessandro Preziosi fidanzata: l'attore italiano è innamorato. Eppure non ha alcuna intenzione di rendere noto l'identità della sua nuova dolce metà. A rivelarlo è il diretto interessato in una lunga intervista concessa al settimanale Grazia. Ma durante la chiacchierata l'attore si è soffermato anche su alcuni aspetti del suo carattere: "All'università ho scoperto di avere una marcia mai utilizzata prima: la dialettica. Volevo stare in grandi sale. Ero un po’ presuntuoso e depositario di conoscenza, furbizia e prepotenza. Ho avuto un’educazione importante e una famiglia severa: senza, oggi, non sarei cosi". Alessandro Preziosi è da sempre un 'sex-symbol': "Anche le amiche di mia madre li notavano. A 20 anni non avevo bisogno dell’attestazione ossessiva di farmi dire quanto ero bello. Oggi c'è il culto della bellezza perché mancano gli argomenti. All'epoca erano altre le cose importanti". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Alessandro Preziosi? L'attore, noto per aver preso parte a Elisa di Rivombrosa e altre fiction di successo, ha due figli: Andrea Eduardo (1995) nato dalla relazione con Rossella Zito e Elena (2006) dalla relazione con Vittoria Puccini. E dopo la storia d'amore con l'attrice conosciuta sul set di Elisa di Rivombrosa, Alessandro Preziosi è stato legato per quattro anni con Greta Carandini, la ragazza più giovane di lui di 17 anni con cui aveva iniziato una lunga storia nel 2013. I due hanno rotto circa un anno fa, la notizia era circolata a luglio 2017.

E adesso Alessandro Preziosi sembra essere nuovamente fidanzato. Ma chi è la sua dolce metà? "Parlerò di lei solo quando diventerà mia moglie". Con questo, sembra voler non rivelare assolutamente l'identità della sua attuale compagna, o fidanzata. "Una donna per farmi cadere nella sua rete deve sapermi sorprendere sempre. Togliermi la sedia da sotto il sedere e sorprendermi". Eppure, qualche settimana fa sulle pagine di Nuovo sono state pubblicate delle foto Elettra Pierantoni. Coccole, abbracci e baci appassionati tra le acque cristalline e sugli scogli dimostrano che la passione è davvero bollente tra l'interprete e sex symbol e la neofidanzata, su cui si conoscono per il momento solo pochi dettagli.Si tratta di una sceneggiatrice che ha lavorato a un documentario ("Io sono qui") e ad alcuni cortometraggi ("Rosso Liquido", "Semiliberi", "Greta"). Secondo il settimanale Nuovo, Elettra vanterebbe una parentela illustre: sarebbe infatti la nipote del grande e celebre attore Ennio Fantaschini.



Nell'intervista concessa a Grazia, Alessandro Preziosi spiega il suo modo di vivere una storia e, riguardo al fatto di controllare il cellulare al proprio partner, afferma: "In passato l’ho fatto. Ho beccato dei messaggi ed è stata una sensazione terribile. Stavo svenendo perché poi scopri un lato delle persone che non hai mai voluto vedere. Adesso non lo faccio più!". E sulla sua situazione sentimentale passata: "Ho vissuto un momento delicato della mia vita. Mi stavo staccando da una storia da un po’ di tempo. Alla mia età capisci che c’è sempre stato qualcosa che ti aspetta alla fine di un ciclo discendente, che si dovrebbe inciampare più spesso".

