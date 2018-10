Non è certo un periodo facile per Asia Argento, visto lo scandalo molestie che l’ha travolta, costringendola ad abbandonare X Factor, il talent show di Sky Uno. A proposito: i vertici Sky hanno deciso di assegnare il posto a Lodo Guenzi, leader de "Lo Stato Sociale". Una decisone ha scatenato il popolo del web che da una parte rivoleva Asia nel programma e dall’altra contestava a Guenzi le sue precedenti posizioni contro i talent. Ma magari i fan si ricrederanno. Asia, dal canto suo, ha negato le accuse di Jimmy Bennett e detto che vorrebbe “tornare a X Factor, a fare il mio lavoro, perché i miei figli sono fieri di me, l’Italia mi vuole e non ho fatto niente di quello di cui sono accusata”.

Parole pronunciate alla fine dell’intervista con Massimo Giletti andata in scena qualche domenica fa a 'Non è l'arena' su La7, a distanza di una settimana dalla messa in onda del video del suo accusatore, Jimmy Bennet. Asia, protagonista del movimento Metoo, si è difesa dalle accuse e ammesso che la cosa che l'ha più ferita “è stata essere chiamata pedofila. Io ho dei figli e quello è uno stigma che non auguro a nessuno”. (Continua dopo la foto)

L'intervista rilasciata da Bennett? “Mi ha fatto arrabbiare un po’ ma mi ha fatto soprattutto pena – ha detto sempre l'attrice - Perché i suoi occhi erano vitrei e non c’era nessuna espressione sul suo volto. L’ho visto come un bambino che poi non è riuscito a proseguire la sua carriera, un’anima persa”. Parole durissime, invece, per Rain Dove, la compagna di Rose McGowan che ha diffuso i messaggi su Bennett: “Mi fa schifo, mi fa vomitare, è una persona senza scrupoli, veramente brutta”. (Continua dopo la foto)

Negli ultimi giorni è anche circolata la voce dell'ingresso di Asia nella Casa del GF Vip. Voce subito smentita dall'attrice a mezzo Twitter. Rispondendo a un utente che difendeva l'eventuale scelta di partecipare al reality, la Argento ha utilizzato una gif di X Factor raffigurante la sua faccia con questa frase sotto: "Grazie, ma no grazie". Ma c'è un'altra voce, supportata da foto, adesso. Riguarda il privato, però, di Asia. (Continua dopo le foto)

Nei giorni scorsi era già venuto il dubbio che l'attrice si stesse un selfie con lui e con il Duomo di Firenze a fare capolino sullo sfondo. "Grazie per aver girato per musei con me a Firenze e per tutto il tuo supporto in questi tempi difficili #amiciriuniti", la didascalia del post. Ora arrivano le foto del settimanale Chi di Asia sempre in compagnia di questo amico, ma a Roma, al giardino di Villa Borghese. Tra i due, come mostrano le immagini, c'è molta complicità al punto da pensare che tra i due ci possa essere qualcosa di più di una semplice amicizia...

