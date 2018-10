Da quando il suo compagno, Gigi Buffon, è andato a giocare nel Paris Saint Germain, la vita di Ilaria D'Amico si divide fra Milano, dove lavora, Torino, dove abitano i figli dell'ex portiere bianconero, e, appunto, Parigi. Dopo 15 anni alla guida di Sky Calcio Show, la bella Ilaria si è tuffata negli speciali infrasettimanali di Champions League e avere le domeniche libere non le dispiace affatto. “La prima domenica senza calcio? Sono stata al mare in Versilia – ha detto in un'intervista rilasciata a Sky Sport – È stato davvero bello passare la giornata ad organizzare la cena per il compleanno di mia mamma. Abbiamo passato tutto il tempo nello stabilimento della famiglia di Gigi, dove anche la “banda” dei bambini ritrova tutta la sua libertà”. E poi: “Pensandoci bene, erano vent’anni che non avevo un weekend tutto per me perché, ancor prima di Sky Calcio Show, la domenica era occupata dalla Giostra dei Gol. Ma è stato davvero facile calarmi nella bellezza dei weekend, dove tutti fanno la stessa cosa che fai tu: non lavorano e si rilassano”. (Continua dopo la foto)



Non la vediamo più a Sky Calcio Show, ma ora la ritroviamo tra le pagine del settimanale Chi. I paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini hanno infatti sorpreso la bella conduttrice a Milano. Da sola, però. Senza il suo Gigi. Scatti per nulla 'compromettenti', anzi. Sono immagini tenerissime quelle che la vedono in versione mamma. Ilaria, in tenuta casual, è stata fotografata a spasso con Leopoldo Mattia, il figlio nato dalla relazione con l’ex portiere della Nazionale.

Eccola tra passeggiate al parco e coccole, tutta per il piccolo di casa, che ha 2 anni e mezzo, a cui regala anche un palloncino, come si vede dalle immagini apparse sulla rivista. Non è facile 'intercettare' la D'Amico. Con Buffon ha sempre cercato di proteggere il più possibile la privacy della famiglia, ma, inevitabilmente, entrambi finiscono spesso al centro dei gossip e dell’attenzione mediatica.

Così come Alena Seredova, che non ha nascosto il suo risentimento nei confronti dell’ex marito, Gigi Buffon. “Quando sento dire ‘andiamo tutti d’accordo’, penso che sia una balla colossale”, ha detto a Chi tempo fa. Eppure di recente erano uscite alcune voci che avevano fatto pensare a una pace fatta tra i due ex, ma pare che non sia affatto così. Mantengono rapporti civili per garantire serenità ai figli nati dalla loro unione.

