La separazione tra Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi è stata un fulmine a ciel apparentemente sereno. Si erano conosciuti sul set di 'Una moglie bellissima' e nel dicembre 2010, hanno avuto una figlia, Martina. E poi le cose hanno iniziato ad andare male. Per qualche tempo hanno cercato di riparare la rottura, ma alla fine si sono separati, senza dirlo a nessuno fino a quando, l’8 ottobre 2014, a seguito delle dichiarazioni postate su Facebook, la Torrisi ha vuotato il sacco. Lei ha poi voltato pagina col pilota di rally Luca Betti con cui, è un rumor dell'estate scorsa, sarebbe però già finita. È cominciato tutto ad aprile 2017. Sembravano molto affiatati poi, a fine giugno, lo scoop del settimanale Spy: Laura e Luca hanno smesso di seguirsi decidendo di prendersi una pausa, probabilmente definitiva, dal loro rapporto e chiudendosi nel silenzio più assoluto. Motivo? Secondo Spy per “il carattere un po' burbero del campione di rally” e la sua “maniacale dedizione al lavoro, che lo porta spesso in giro per il mondo”. (Continua dopo la foto)



Pieraccioni, invece, da quando ha chiuso con la Torrisi, con cui ha ottimi rapporti, è rimasto single. Ma ora che sono uscite delle foto in compagnia di una bella vip sul settimanale Diva e Donna ci si è chiesto se abbia trovato una nuova fidanzata. Lei è la bella attrice Ariadna Romero (che ha partecipato anche a Pechino Express). I due, che hanno lavorato insieme nel 2011, sono stati pizzicati dai paparazzi a Roma: passeggiano, chiacchierano e si sorridono prima di scomparire nello stesso palazzo, come mostrano le immagini di Diva e Donna.

Chiaramente non è data sapere la natura del loro incontro. Magari lavoro, forse amicizia oppure c'è davvero un legame speciale. Del resto sono entrambi single, tutto è possibile. Lui, come detto, dopo la storia d'amore con la Torrisi non ha più trovato l'amore. Lei, che è tornata in Italia dopo un lungo soggiorno tra Cuba e Miami, ha ormai archiviato la sua relazione con Pierpaolo Pretelli, dal quale ha avuto un bambino, Leonardo, di un anno.

La rottura era stata confermata dallo stesso Pretelli a Pomeriggio Cinque: “La nascita del bambino ci ha portato ad alcuni piccoli squilibri e delle rotture nel nostro rapporto di coppia. Io e lei abbiamo due caratteri molto tosti e negli ultimi mesi si litigava spesso ma non si riusciva mai a trovare un punto d’incontro. Si è creata una voragine tra noi e abbiamo deciso di prenderci un periodo di pausa. Così lei ha deciso di andare via per due mesi a Cuba”. E chissà se ora, dopo aver lavorato con Pieraccioni nel film ''Finalmente la felicità', la Romero l'ha ritrovata davvero la felicità.

