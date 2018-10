“Così ha ridotto Harry”. Le accuse a Meghan Markle. La vita del principe è cambiata

In attesa di sapere se è vera crisi tra il principe William e la moglie Kate – con lui che sarebbe furioso per il rapporto riallacciato con una vecchia fiamma – a tenere banco nella casa reale inglese c’è la coppia formata dal secondogenito di Diana Harry e Meghan Markle che, a quanto pare, settimana dopo settimana sta cambiando la vita del principe. Dalle fondamenta. A quanto raccontano i tabloid inglesi infatti, sempre informatissimi sulla vita dei reali, l’ormai ex attrice gli avrebbe imposto una serie di regole/restrizioni che hanno trasformato l'ex ribelle di corte in un ragazzo a modo, amante degli animali e impaziente di allargare la famiglia.E dopo il matrimonio dello scorso 19 maggio, uno dei veti imposti dalla neo Duchessa di Sussex al maritino riguarderebbe la sua discutibile cerchia di amici. Quella - per intenderci - dei festini nudi a Las Vegas e delle serata a base di hippy crack e che aveva in Tom Inskip, detto «Skippy», l'elemento ispiratore. (Continua dopo la foto)



Stando infatti a quanto riporta l'Express, l'amico di vecchissima data di Harry, Inskip, come pure Astrid Harbord, sarebbero finiti sulla lista nera di Meghan, decisa a eliminare alla radice ogni possibile tentazione goliardica dalla vita di Harry.«Anche se adesso ha lui stesso una moglie adorabile di nome Lara, Tom è stato allontanato dalle regolari frequentazioni di Harry, come del resto è successo a molti altri amici che si ritiene abbiano avuto un'influenza discutibile sui suoi vecchi giorni da scapolo».

Ha detto infatti una fonte al giornale britannico.«Fa tutto parte della silenziosa operazione di Meghan per eliminare il vecchio clan di Harry - ha proseguito l'anonimo - perché non vuole distrazioni di qualunque tipo visto che adesso che sono concentrati sul mettere su famiglia».Un'altra figura messa alla porta di recente sarebbe infatti la guru delle PR Astrid Harbord.

Che si era avvicinata molto a Harry dopo la sua rottura con Chelsy Davy, ma alla quale lui ora non risponderebbe più nemmeno al telefono (cosa che fra l'altro si dice succeda anche alla ex storica).«Meghan "cuore d'acciaio" ha scatenato più di un malcontento nella ristretta cerchia di amici fidati di Harry, tutti seccati per essere stati esclusi dagli incontri con la coppia reale», ha concluso la fonte, mentre Kensington Palace ha declinato la richiesta di commentoavanzata dal Sun.

