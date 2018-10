Quello che non vedremo mai, almeno tra Giulia Salemi e Francesco Monte, è un po’ di sano sesso televisivo (quello da armadio, per intenderci). A confermarlo è Fariba, la mamma di Giulia Salemi, concorrente del Grande Fratello Vip, che a Mattino 5 non ha solo detto che Andrea Iannone ha fatto la corte a Giulia. Ma scendendo nel dettaglio, Fariba ha rivelato in diretta, in modo abbastanza esplicito, che sua figlia essendo persiana non va con chiunque le capiti. “Essendo persiana non la dà via subito”, ha dichiarato apertamente la mamma di Giulia. Federica Panicucci in studio era agghiacciata. Proprio così. Intanto la Salemi si sta lasciando andare con Francesco Monte, nella casa del Grande Fratello. “Io ancora vedo due teneri ragazzi assetati di affetto, si fanno solo le coccole”, dice la mamma della gieffina. Per ora, solo quelle. Ma non solo, perché Fariba Tehrani ha rilasciato un'intervista al settimanale "Spy", nella quale ha confermato che la figlia ha sempre avuto un debole per Francesco Monte, fin da quando questi è approdato sul trono di Uomini e Donne. (Continua dopo il video e la foto)



Ora entrambi sono dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3, e pare che giorno dopo giorno il loro feeling si stia facendo sempre più profondo. Tanto per confermare questo fatto, qualche notte fa, i due gieffini, hanno dormito nello stesso letto, scambiandosi coccole e abbracci, dimostrando un ulteriore avvicinamento che potrebbe fare da preludio ad un rapporto che andrebbe ben oltre una semplice amicizia.

"Giulia era davvero innamorata di Francesco", ha rivelato la madre della influencer a "Spy", aggiungendo che secondo lei formerebbero anche una bella coppia. Tuttavia, conoscendo la figlia, la donna ha affermato che "non succederà nulla", poiché lei conosce Cecilia Rodriguez e non avrebbe mai una relazione con un uomo che ha avuto una storia con una sua amica, poiché non lo riterrebbe rispettoso. A dispetto delle affermazioni di Fariba Tehrani, in queste ultime ore Giulia Salemi e Francesco Monte si stanno avvicinando sempre di più.

Complice la scelta della produzione di riunire tutti i concorrenti sotto lo stesso tetto, i due giovani stanno trascorrendo sempre più tempo insieme, scambiandosi confidenze, coccole e sguardi complici. La concorrente, dal canto suo, fin dalla prima puntata del Reality Show ha ammesso di aver avuto una cotta adolescenziale per il modello pugliese quando questi ha partecipato a Uomini e Donne. Adesso questo "debole sentimentale" potrebbe essersi ripresentato tra le mura della casa del Grande Fratello Vip 3.

