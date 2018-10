Lei è stata la rivelazione del palinsesto Rai ereditato da Fabrizio Salini. Bianca Guaccero è la nuova regina di ''Detto, fatto'', il factual della seconda rete che, dopo Caterina Balivo, sta vivendo una stagione di autentico exploit tra share e qualitel. La bella trentasettenne pugliese, già attrice di fama consolidata, ha vinto la scommessa con la televisione diventando padrona di casa del salotto post prandiale di una Rai 2 che, stando ai bene informati, le avrebbe portato fortuna anche in amore. Cupido, nelle vesti del direttore barese di rete, Andrea Fabiano, ha fatto scoccare la passione fra Bianca e Luca Bizzarri, conduttore con Luca e Paolo e Mia Ceran di ''Quelli che il calcio''. O almeno così dicevano i soliti beninformati qualche giorno fa. Adesso, a mettere a tacere tutti, ci ha pensato proprio la padrona di casa di ''Detto Fatto'', programma di cui ha preso le redini dopo l'addio di Caterina Balivo, quest'anno impegnata in ''Vieni con me''. (Continua a leggere dopo la foto)



La diretta interessata ha preso parola in trasmissione: “Approfitto per dire che non sono fidanzata con Luca Bizzarri. E' uscito questo gossip e voglio smentirlo. Qualcuno ha fatto uscire questa notizia che non è vera! Mi chiamano i parenti per dirmi "Ma è vero che sei fidanzata con Luca Bizzarri?". Addirittura si è parlato di fiori d'arancio, ma io non lo conosco! Lo conosco a mala pena, si è trovato sposato con me e non lo sa, e nemmeno io lo sapevo! Pensa che mi stanno arrivando pure i regali a casa!”.

Per concludere, la conduttrice ha promesso con un pizzico di ironia che se si fidanzerà, gli spettatori della sua trasmissione saranno i primi a saperlo, sdrammatizzando il tutto con una battuta: “Giova’ io non sono avvezza a questi meccanismi strani del gossip!”. Nei corridoi di corso Sempione a Milano la nuova coppia era data per certa, malgrado l'agente della Guaccero, il potente Gigi D'Amato, made in Taranto, aveva gettato acqua sul fuoco. ''Scrivete che il programma funziona'', aveva tagliato corto lui ''per i sentimenti c'è sempre tempo. Bianca è giovane e vive una stagione splendida''.

Bianca Guaccero dunque non ha nessun flirt con Luca Bizzarri e al momento è ancora single. A quanto pare la conduttrice di Detto Fatto è decisa a godersi il successo della trasmissione, concentrandosi sulla carriera e sulla figlia Alice. Nel 2013 ha sposato il regista Dario Acocella, da cui si è separata nel 2017. L’addio non è stato affatto semplice e la showgirl ha confessato di aver sofferto molto a causa del divorzio.

