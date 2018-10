È stata Mara Venier a lanciare il gossip di un uomo accanto a Romina Power. Ha ospitato la cantante un paio di settimane fa, a Domenica In, e le è sfuggita una frase che è stata subito 'captata' dai fan (e dagli esperti di cronaca rosa). Ovviamente nell'intervista sono stati toccati vari argomenti, come la recente nascita del suo nipotino. Romina è infatti diventata nonna dopo che la figlia Cristel ha dato alla luce il suo primo bambino. "È un'emozione fortissima - ha detto parlando del parto - non c'è quel dolore fisico, ma soffri lo stesso e partecipi. Il nipote ti fa credere di nuovo nel miracolo dell'amore e della vita. Al Bano è arrivato dopo qualche giorno perché sai deve lavorare per mantenere tutta la famiglia". Su Al Bano, dunque sulle voci circa un loro ritorno di fiamma che da mesi invadono i giornali e la rete, invece, la Power ha risposto con ironia: "C'è un'interferenza nello studio, l'audio non mi arriva. Tutti mi vogliono ma nessuno mi prende e sono io che non voglio nessuno". (Continua dopo la foto)



Poi, sempre nel salotto di Domenica In, la Venier si è lasciata andare a una battutina che ha subito scatenato il gossip: "Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali", le ha detto la 'zia', che è molto amica di Romina. E poi: "Io ora non posso parlare, ma anche lei è molto impegnata". Ma è vero che la Power ha un nuovo compagno? Quella frecciatina di Mara Venier ha solleticato subito la curiosità dei fan che, qualche giorno dopo, si sono 'riaccesi' dopo aver visto una delle ultime foto social apparse proprio sul profilo della Power.

Romina ha condiviso su Instagram uno scatto in cui abbraccia teneramente un amico. Si tratta di un attore di Hollywood, Richard Harrison, e alla vista di quel post ci si è chiesti subito se non fosse la sua nuova fiamma. Anche perché, dopo la frecciatina della Venier, si è cominciato a mormorare che il nuovo compagno di Romina fosse proprio un americano. Ovviamente non c'è alcuna certezza né conferma da parte della diretta interessata, ma quella foto ha destato più di qualche sospetto.

Visualizza questo post su Instagram Alla festa di Sissi con l'elegantissimo Richard Harrison 😁 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: Ott 7, 2018 at 9:59 PDT

Visualizza questo post su Instagram Patty immortala Richard e Romina Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: Ott 7, 2018 at 10:01 PDT





La foto è stata scattata durante il party di una certa Sissi al quale Romina ha partecipato insieme alla sua ultimogenita (come rivela la seconda foto social della festa), ma l'occhio è subito caduto su questo bell'uomo che posa con la cantante. “Alla festa di Sissi con l'elegantissimo Richard Harrison”, scrive lei con una faccina che ride. Magari è solo un amico, ancora non è dato saperlo, ma è certo che dopo questa foto social il gossip è esploso. Non resta dunque che attendere per vederci chiaro.

