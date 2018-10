Nella puntata di domenica 7 ottobre di Domenica Live al centro del dibattito, ancora una volta, la chirurgia estetica. E il clima si è infiammato. Renato Balestra parla di chirurgia estetica e dei molti che, nel tempo, lo hanno accusato di essersi rifatto. La padrona di casa Barbara D’Urso chiede se può dire la sua età, ma Balestra declina preferendo non rispondere alla domanda. ''Sono talmente entusiasta - dice lo stilista - ho una tale passione per il lavoro che non mi va di dire la mia età, altrimenti ci penso e mi viene la malinconia''. Lo stilista ha voluto mettere una volta per tutte a tacere il chiacchiericcio sul fatto di essere intervenuto con lifting o altre simili operazioni. All’opinione delle malelingue, Balestra replica così: “Non me ne frega niente. Tempo fa ero con tre chirurghi che parlavano di questi interventi. Ho messo duemila euro sul tavolo e ho detto: venite stasera a toccarmi le labbra, se però non sono rifatte, li mettete voi. Non sono venuti”. (Continua a leggere dopo la foto)



Insomma, Renato Balestra rifatto? Stando a quanto detto dallo stilista pare di no. “Ho fatto un solo intervento di cui mi sono pentito. Avevo un complesso enorme per una gobbetta al naso. Ho fatto l’intervento in America e non se ne è accorto nessuno. Di quell’operazione mi sono pentito e non ho mai più fatto interventi”, ha detto ancora lo stilista intervistato da Barbara D'Urso. In pochi sono rimasti in silenzio di fronte a queste affermazioni, sollevando invece un certo mormorio sia in studio sia tra gli altri ospiti.

Non è la prima volta che lo stilista viene accusato di aver esagerato con ritocchini e botox. Le foto che ripercorrono la gloriosa carriera di Renato Balestra mostrano come i suoi tratti siano cambiati nel giro di una quarantina di anni e di come, da qualche anno, il suo aspetto sia un po' artificiale. Ma lo stilista non ci sta e proprio dai microfoni di Barbara D'Urso ha voluto raccontare la sua verità. Insomma, per Balestra il discorso è chiuso, l'unico intervento a cui si è sottoposto è stato quello al naso per una antiestetica gobba.

Un altra collega di Balestra che ha esagerato con la chirurgia estetica è Donatella Versace. Oggi la sorella di Gianni ha 62 anni ma di interventi, nel corso degli anni, deve averli subiti parecchi. Fin qui non ci piove. Non serve una scienza per arrivarci: il suo aspetto è cambiato tantissimo dai primi anni Novanta a oggi, basta guardare i vecchi scatti della stilista per rendersene conto. Il prima e il dopo, quindi, viene spontaneo.

