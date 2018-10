Se pensavate che le nozze dell’anno fossero quelle di Chiara Ferragni e Fedez, cioè i Ferragnez, vi sbagliavate. Le nozze dell’anno sono state quelle del “boss della musica” Ferdinando Salzano che ha giurato amore eterno alla sua bella in spiaggia, a Formentera. Salzano, capo di “F&P Group”, società costituita da Warner Music Italy, è uno dei principali operatori italiani nel campo del booking e della produzione di concerti live, vero boss della musica in Italia. Chi è la fortunata moglie del boss?

Barbara Zaggia, responsabile eventi e tv. Gli invitati? Ovviamente tutti super vip. Tanto per darvi un’idea, ecco alcuni dei presenti alle nozze di Salzano: Antonello Venditti, Zucchero, Claudio Baglioni, Biagio Antonacci e Gianna Nannini. Ma non è tutto. C’erano anche Gigi D'alessio e Anna Tatangelo ,Emma, Elisa, Nek e Francesco Renga, il Volo, Samuele Bersani e Fabrizio Moro. E pensate che, in occasione delle nozze, si sono riuniti anche i Pooh. Della serie: c’erano tutti ma proprio tutti. Continua a leggere dopo la foto

La cosa bella? Tra un antipasto e un bicchiere di vino, gli ospiti vip presenti, hanno cantato alcune delle loro canzoni più famose, regalando momenti unici, che, neanche a dirlo, sono stati condivisi sui social. Per esempio Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che, per grande gioia dei fan, sono tornati a essere una coppia, hanno cantato insieme “Le cose dette mai”. Antonacci, invece, si è scatenato con "Non vivo più senza te". Mentre Ligabue ha fatto sognare con “Certe notti”. Continua a leggere dopo la foto

Degna di nota l’esibizione di Venditti che, sigaretta in mano e sguardo fisso sul cellulare per vedere la Roma giocare, ha cantato “Notte prima degli esami”. Ma torniamo un attimo alla Tatangelo e all’abito che ha scelto per le nozze del boss della musica. Un abito nero, lungo fino ai piedi e aderentissimo. Un abito super sensuale che metteva in evidenza un fatto un po’ “porcello”. Quale fatto? Beh, l’assenza della mutandine, no? Continua a leggere dopo la foto

Come facciamo a dirlo? Beh, guardate bene il profilo dell’abito scelto dalla di nuovo compagna di Gigi D’Alessio nonché vincitrice di Celebrity Masterchef. L’abito della Tatangelo aveva infatti una fascia completamente trasparente lungo un fianco. E da quelle trasparenze non si intravedevano slip. Forse ha optato per quelli invisibili? Oppure ha proprio evitato di indossarli? E chi lo sa…

