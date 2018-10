“Amore…”. Loredana Lecciso, il messaggio inaspettato. Proprio per lui. E ora?

Loredana Lecciso e Al Bano: si torna a parlare di gossip in casa Carrisi. Una nuova dichiarazione d'amore ha smosso le acque a Cellino San Marco: il 'Leone' della discografia italiana si trova sempre tra due fuochi dovendo cercare di mediare tra Loredana e Romina Power. Le due non si amano, anzi. Quando ne hanno l'occasione non si risparmiano da critiche feroci. Nelle ultime settimane il clima sembra essersi 'rasserenato' un po' dopo una serie di interviste nei salotti domenicali: Loredana Lecciso è stata protagonista a Domenica Live, Romina Power a Domenica In per due settimane consecutive. Ospite di Mara Venier anche Al Bano Carrisi che è finito con il parlare di 'gossip' a causa di una dichiarazione inaspettata della zia d'Italia: in passato, la conduttrice di Domenica In, aveva un forte debole per il Leone di Cellino San Marco. (Continua a leggere dopo la foto)



Dicevamo che nelle ultime settimane il tam-tam mediatico su Romina Power e Al Bano si sarebbe raffreddato. Probabilmente per colpa di un nuovo uomo che avrebbe travolto la cantante di origine americana. Si tratterebbe di una persona di cui al momento non si conosce l'identità. A darne notizia, seppur velata, è stata Mara Venier proprio durante una puntata di Domenica In. (Continua a leggere dopo la foto)

E forse anche per questo Loredana Lecciso potrebbe decidere di sferrare un attacco decisivo per riconquistare Al Bano Carrisi. La biondona, solitamente ospite di Barbara d'Urso, spera di riconquistare l'ex marito. Intanto, qualche piccola dedica su Instagram è arrivata. La Lecciso ha postato uno scatto fotografico che ritrae Jasmine Carrisi e papà Al Bano. A corredo della foto ha inserito tre cuoricini mentre tra gli hashtag non passati inosservati c'è stato un '#love' che sta facendo sognare i fan della coppia. (Continua a leggere dopo la foto)



Commenti al bacio sul post di Instagram, soprattutto per la figlia Jasmine, una goccia d'acqua con mamma Loredana: "Lei è bellissima come te", scrivono in tanti e c'è anche chi si insospettisce per aver tirato in mezzo Al Bano Carrisi: "Ma perché una foto con lui?! Cosa c'è sotto?". Probabilmente nulla, Loredana Lecciso ha postato uno scatto che ritrae padre e figlia...

