Belen Rodriguez come sta? A fare il punto della situazione e aggiornare i fan della nota showgirl argentina ci pensa la sorella Cecilia. Ospite di Mattino Cinque, intervistata da Federica Panicucci, l'argentina più piccola, ex di Francesco Monte e attuale fidanzata di Ignazio Moser, non si è sbilanciata più di tanto. Anzi, a dirla tutta ha mantenuto parecchio riserbo sulla storia d'amore naufragata tra Belen e Andrea Iannone. Cecilia, del resto, sa che questo è un periodo delicato: quando finisce un amore importante è sempre difficile mettere insieme i pezzi. Lei, lo scorso anno, è stata assoluta protagonista al Grande Fratello Vip 2 avendo 'tradito' Monte proprio con il suo attuale fidanzato. E a proposito di reality show, c'è chi vorrebbe l'ingresso della piccola Rodriguez all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3. (Continua a leggere dopo la foto)



Parliamo della Marchesa di Aragona che, in confidenza con altri inquilini del reality-show, ha ammesso: "Oh, io vorrei vederla per poterle parlare. Se a qualcuno non va bene - riferendosi chiaramente a Francesco Monte, inquilino del Grande Fratello Vip 3 - non sono problemi miei. Io non so niente di queste storie di gossip né ci voglio entrare". Insomma, l'idea che Cecilia possa entrare nella casa più spiata d'Italia non è da escludere: il Grande Fratello Vip 3, in termini di ascolti, ne gioverebbe sicuramente. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma torniamo a Belen Rodriguez. Come sta la showgirl argentina? Recentemente protagonista di un incidente hot durante la seconda puntata di Tu si que vales, la conduttrice televisiva è stata pizzicata dagli inviati de Le Iene nei giorni scorsi. A precisa domanda su quale potrebbe essere l'ex al quale dare precedenza per un eventuale ritorno di fiamma, Belen non ha avuto dubbi: "A me stessa". E del resto è anche un po' la risposta che dà Cecilia Rodriguez a Mattino Cinque intervistata da Federica Panicucci. Secondo la sorella dell'argentina, infatti, è arrivato il momento di staccare un attimo. (Continua a leggere dopo la foto)



Cecilia, a Mattino Cinque, resta molto abbottonata seppur facendo alcune precisazioni sulla vita privata di Belen Rodriguez. "Lei è sempre stata fidanzata, fin da quando è piccolina. Ha sempre avuto un uomo al suo fianco. Adesso si sta prendendo del tempo per sé stessa". Per Cecilia Rodriguez, infatti, è arrivato il momento che Belen: "Stia un po' da sola...".

