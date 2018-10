Fabrizio Corona dona 2mila euro, ma il Telefono rosa li rifiuta: ecco perché

Fabrizio Corona ospite eccellente dell'ultimo giorno di open week della palestra Le Club di Piacenza, che, assieme al fotografo, voleva donare 2mila euro all'associazione Telefono Rosa di Piacenza come aiuto e segno di attenzione verso il tema della lotta alla violenza delle donne - Telefono Rosa offre infatti ascolto e aiuto concreto a donne maltrattate e in difficoltà. Ma il dono è stato rispedito al mittente. L'evento organizzato da Fabrizio Corona avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio a Piacenza e qui - come si legge in un comunicato stampa - avrebbe dovuto donare la somma di duemila euro all’Associazione La Città delle Donne – Telefono Rosa, che si occupa di attività di ascolto, accoglienza, sostegno e ospitalità protetta per donne vittime di violenza. “Il fine – sottolineavano i promotori – è anche la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su casi di donne che subiscono maltrattamenti domestici e non, abbattendo il muro di pregiudizio che tende spesso a far emarginare le vittime che hanno già avuto un passato ‘difficile’, dando loro una seconda opportunità”. (Continua a leggere dopo la foto)



La presidente Donatella Scardi ha detto di no, spiegando: "Tale iniziativa - ha detto - è nata come un'offerta di abbonamenti a una palestra, da parte di Corona, da destinare in beneficenza. La palestra ha individuato il Centro antiviolenza come destinatario di tale regalo, accolto dall'Associazione al fine di portare benessere a donne che vivono un momento di difficoltà". Secondo Scardi, invece "non è mai stata proposta un'offerta in denaro" che comunque "mai il Centro antiviolenza avrebbe accettato. A questo punto l'Associazione si dissocia e declina l'offerta proposta".

Una scelta dettata “dall’ambiguità che si è venuta a creare nella presentazione pubblica dell’iniziativa” come specificato in una nota firmata dal direttivo di Telefono Rosa. L’evento benefico era previsto alle ore 19 di oggi, sabato 6 ottobre, alla palestra Le Club, in occasione dell’ultimo giorno di Open Week. Intervistato recentemente al settimanale Spy, Fabrizio Corona ha alzato il velo sulla sua vita sentimentale affermando che: “non ho mai amato Silvia. Nel mio cuore c’è spazio solo per Nina Moric e Belen Rodriguez”.

Parole un po’ forti che però non sembrano colpire la cantante del duo pop lanciato da X-Factor, ora nella casa del GF Vip. Nell’intervista Fabrizio snocciola anche questioni ben più importanti, che confermano l’indole fuori dagli schemi del celebre fotografo. “Ho frequentato ragazze più giovani in passato, ma non ho mai avuto un vero e proprio dialogo con loro. Sono vuote, senz’anima, tutte vogliono essere delle influencer” rivela.

