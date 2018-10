Ma è la fotocopia! Simona Ventura da giovane, la foto che fa impazzire i fan

Temptation Island Vip è partito alla grande e nel giro di poche puntate ha raggiunto picchi di ascolti che hanno fatto dondolare Mediaset. La prima puntata del docu-reality presentato da Simona Ventura ha infatti fatto segnare 3.449.000 telespettatori, pari al 19,85% di share e nel corso del reality delle tentazioni la conduttrice si è confermata, ancora una volta, una grande professionista del piccolo schermo di cui si sentiva la mancanza. Dopo Selfie-Le cose cambiano, SuperSimo è tornata in televisione alla grande. E dopo la paura per il figlio Niccolò, aggredito fuori da una discoteca di Milano, la conduttrice è felice. ‘’Ci siamo parlati subito al telefono. - ha detto la Ventura in un’intervista rilasciata al Corriere.it - Ci teneva a tranquillizzarmi. È stata un’estate bella, piena di emozioni. Che ci ha cementato ancora di più come famiglia’’ . Come per tutte le mamme, anche per Simona Ventura i suoi figli sono la cosa più importante. È stato un miracolo. - ha detto commentando la rapida ripresa del primogenito - Io sono cattolica e ho ricevuto un dono del signore, un grosso segno’’. (Continua a leggere dopo la foto)



Simona aveva imparato a convivere da tempo con l’ansia di sapere i figli fuori di notte: ‘’Non sono mai stata troppo apprensiva. Niccolò ha studiato per tre anni a Miami e a Londra, Giacomo studia a Londra. So che se la cavano. Poi, non è mai passata notte che non avessi il telefono acceso. E quando i ragazzi erano a Milano, dormivo più tranquilla quando li sentivo tornare. Dopo quel 1° luglio, l’ansia di saperli fuori mi è rimasta, ma mi sento più forte. L’esperienza ti segna ma ti rafforza’’.

Oltre a Niccolò Simona ha due figli: Giacomo, avuto dal matrimonio con l’ex calciatore Stefano Bettarini, e Caterina, la figlia di una sua parente, accolta in affido circa 12 anni fa, quando la bambina aveva solo qualche mese. Simona ha anche una sorella, Sara, adesso impegnata nel reality Pechino Express insieme alla sorella di Caterina Balivo. E proprio la piccola di casa Ventura ha pubblicato una foto che la ritrae bambina insieme a Simona (che nello scatto è la fotocopia del figlio Giacomo).

“Simona sei la fotocopia di Giacomo!’’, ‘’Che impressione, sei Giacomo, uguale’’. ‘’Credevo fosse una foto di Giacomo hahahahah”, hanno commentato i fan di SuperSimo sotto la fotografia postata su Instagram. E, in effetti, guardando bene la somiglianza è davvero impressionante. Il secondogenito di casa Bettarini è tutto mamma!

“Fango su di me!”. Simona Ventura, confessione choc: “Volevano togliermi i figli”. Cosa è stata costretta a fare per anni