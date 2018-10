“Flirtano parecchio”. Kate Middleton, quell’uomo che fa infuriare William

William e Kate, Kate e William: ah, che coppia perfetta. Che amore da favola, il loro. Questa è l’apparenza. Però va detto: tra loro non è andato sempre tutto rose e fiori. Nel marzo del 2007 i due si separarono per un periodo e frequentarono entrambi altre persone. C’è un uomo che Kate frequentò in quel periodo che fece perdere le staffe a William. Ma chi è quest’uomo misterioso? Facciamo un passo indietro: all'inzio di questa pausa, Kate - che all'ora aveva 25 anni - scappò in Irlanda per una vacanza con la mamma e le amiche. Voleva lasciare il Regno Unito prima che tutti sapessero che con William era finita. In quel periodo iniziò a frequentare un certo Henry Ropner e William non gradì affatto. Ma come mai quel personaggio aveva tanto scatenato i nervi di William? I retroscena li riporta Harper's Bazaar Australia. Secondo quanto riporta la rivista, William una volta uscì con l'ex di Ropner poco dopo che si erano lasciati. Continua a leggere dopo la foto

Il magazine aveva anche rivelato che la relazione tra Henry e Kate aveva reso William molto geloso. Il motivo? Semplice, erano stati compagni di scuola a Eton e si conoscevano da anni. Che Kate abbia scelto proprio lui per far ingelosire William? Probabile, ma non certo. Quel che è certo, invece, è che Kate e Henry passavano tanto tempo insieme divertendosi parecchio. “Henry è felice di essere lì per Kate ora che è divisa da William - aveva raccontato una fonte vicina ai due nel 2007 - Si sono incontrati e si sono divertiti”. Continua a leggere dopo la foto

“Flirtano parecchio. Ora che Kate è single si sta godendo la compagnia di Henry regolarmente. Henry è molto ricco, e fa parte della cerchia di William da anni”. Insomma, le voci erano queste. Ma tra Henry e Kate durò comunque poco: William e Kate si riappacificarono tre mesi dopo, nel giugno del 2007 e hanno stretto il nodo nel 2011, con uno dei royal wedding più amati di sempre. Continua a leggere dopo la foto

Alcuni mesi prima del loro matrimonio, poi, Ropner ha sposato una donna di nome Natasha Sinclair. E pensate un po’, secondo quel che rivela il Telegraph, William e Kate furono persino invitati al matrimonio di Ropner. Kate Middleton ha parlato solo una volta della decisione di separarsi da William: “All'epoca non ne ero contenta, ma in realtà stare lontani mi ha reso una persona più forte”.

