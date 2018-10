È un po' che non si parla di Charlotte Casiraghi, la bellissima figlia di Carolina di Monaco e il compianto Stefano Casiraghi. È in dolce attesa la sorella di Andrea e Pierre, aspetta un figlio dal compagno Dimitri Rassan, il produttore cinematografico e figlio di Carole Bouquet con cui fa coppia fissa dal 2016. Sono entrambi già genitori (lei di Raphael, avuto dall'ex Gad Elmaleh, lui di Dasha, nata dall'amore con la modellla russa Masha Novoselova) e mesi fa si è parlato molto di nozze imminenti. Il matrimonio era stato annunciate per l’inizio dell’estate ma poi rimandato. La stampa francese sostiene che i due potrebbero pronunciare il fatidico sì dopo la nascita del bambino. Anzi, bambina: pare sarà un fiocco rosa stavolta per lei. Per Charlotte sarebbe il primo matrimonio, mentre Dimitri è già stato sposato con Masha Novoselova. C'è una voce, però, che si sta facendo sempre più prepotente in rete e sui giornali. Un giallo che riguarda proprio la principessina. (Continua dopo la foto)



Come riporta Vanity Fair, infatti, si mormora che in realtà Charlotte avrebbe già partorito in gran segreto. È quanto trapela dalle stanze di Palazzo Grimaldi, mentre tutti, nel Principato, aspettano la notizia del fiocco rosa. Un parto, si legge, che sarebbe avvenuto da due giorni nella più totale discrezione. Possibile? La gravidanza è agli sgoccioli e, anzi, i primi gossip parlavano di un termine a fine agosto scorso.

A questa voce del parto in gran segreto, si aggiunge quella secondo cui, stando al magazine Diva e Donna, Charlotte avrebbe programmato un parto cesareo. Gliel'avrebbe consigliato la cognata Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi che, anche lei mamma di due bebè, ha avuto un travaglio lungo e doloroso durato 23 ore. Tempo fa, al Corriere della Sera Beatrice aveva infatti confessato di aver sofferto “come un cane”.

In attesa di sapere news sulla prima figlia di Charlotte e Dimitri, un nuovo aggiornamento sulle loro future nozze. Pare che i due si sposeranno con un matrimonio privato che si svolgerà nella primavera prossima nell’isola di Pantelleria, dove Carole Bouquet, la madre del futuro sposo, possiede una grande proprietà vinicola. Sarà vero?

