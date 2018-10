Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: una storia che continua ad appassionare giornali e mondo del gossip. Tant'è che ogni qualvolta ce n'è l'occasione si punta a un ritorno di fiamma tra i due. E quale miglior momento se non questo dove entrambi sono single? Sì, perché il mese appena trascorso è stato alquanto turbolento per entrambi. Da una parte lei, Belen Rodriguez, alle prese con l'addio ad Andrea Iannone: la storia d'amore con il motociclista si è conclusa ormai da tre settimane ma la crisi durava da prima dell'estate. Adesso alla Rodriguez sono stati associati tanti amori e un possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino, padre del figlio Santiago. Ma tra i due i rapporti sono di rispetto reciproco proprio in nome del piccolo di casa.

Dall'altra parte, invece, c'è Fabrizio Corona: uscito dal carcere ormai tre mesi fa, ha lasciato Silvia Provvedi per finire tra le braccia di Zoe Cristofoli. Con la veronese, però, è durato giusto il tempo di un compleanno in uno dei ristoranti chic di Milano. Poi l'addio.



Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: il momento per un ritorno di fiamma è arrivato? Ci sono diversi dettagli che fanno pensare in questa direzione. Va anche detto che i due sono rimasti sempre in ottimi rapporti: la storia d'amore sarebbe finita solo perché l'ex re dei paparazzi e imprenditore catanese aveva davanti a sé diversi anni di carcere. Addirittura, come rivelato dallo stesso Fabrizio Corona in passato, la coppia avrebbe potuto avere un figlio che, però, non è mai arrivato.

Dopo l'addio ad Andrea Iannone da una parte e Zoe Cristofoli dall'altra è davvero arrivato il momento di rivedere Belen Rodriguez e Fabrizio Corona insieme? C'è chi su questo gossip non ha dubbi. Parliamo di Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque. La bionda di Mediaset, quando si tratta di Fabrizio Corona, raramente sbaglia. E lei ne è certa: la showgirl argentina e l'imprenditore siciliano possono tornare insieme molto presto. A dar manforte alla sua teoria anche Cristina Chiabotto, ospite nello studio di Mattino Cinque nella giornata di giovedì 4 ottobre. Ma perché tanta sicurezza?







È una dichiarazione della stessa Belen Rodriguez a far insospettire tutti. A 'Tu si que vales' la scorsa settimana la showgirl e conduttrice televisiva ha annunciato di voler trovare un nuovo uomo ma che deve avere un requisito fondamentale: "Essere più grande di me. Mi sono scocciata di quelli più piccoli". Umiliazione per Stefano De Martino e Andrea Iannone. Non per Corona che, invece, è più grande di dieci anni.

