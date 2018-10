“Desidero che la mia piccolina abbia una vita serena e normale”. Katie Holmes l'aveva detto ai tempi del divorzio da Tom Cruise, nel 2012, e, stando alle ultime, ha mantenuto la promessa. Suri ha 12 anni (compiuti il 18 aprile scorso) e vive lontano dai riflettori. Non è più la Suri di un tempo, quella che, malgrado fosse una bimbetta, finiva sui giornali con le scarpe coi tacchi e il make up e si spostava con l'elicottero a Los Angeles. Oggi vive a New York, sogna un futuro da ballerina e cresce tranquilla, senza red carpet e gli scatti via social, a eccezione di qualche rara foto sul profilo dell'attrice, che prova “a fare del mio meglio e mi ispiro all'educazione che i miei genitori hanno dato a me e ai miei fratelli, Qualsiasi cosa io faccia è per lei”, ha detto tempo fa la ex stellina di Dawson's Creek ora 39enne. Insomma, Suri sta vivendo un'adolescenza il più possibile lontana dal clamore e dalle luci della ribalta, anche se ovviamente questo non esclude qualche paparazzata di tanto in tanto con la famosa madre. (Continua dopo la foto)



Mai con papà Tom Cruise, però, che non vede la figlia da anni. Le ultime foto che li ritraggono insieme risalgono al 2013, l'anno successivo al divorzio. Ma perché? Lo spiega, come riporta il Corriere della Sera, la rivista UsWeekly, secondo cui il motivo dei mancati contatti con la ragazzina è legato al fatto che Suri “non fa parte di Scientology”, la controversa Chiesa di cui l'attore è ormai diventato un esponente di spicco, dopo essere stato introdotto dalla prima moglie, Mimi Rogers (i due divorziarono nel 1990).

Una fonte rimasta anonima ha svelato a Us Weekly che “a Cruise è permesso fare visita alla figlia per 10 giorni al mese ma ha scelto di non farlo, perché lei non è una Scientologista”. Meglio precisare subito, però, che a sostegno di questa accusa non v'è alcuna conferma da parte dell'attore o della ex moglie e madre di Suri, ma naturalmente queste dichiarazioni stanno facendo già il giro del mondo. E a sostegno di questa tesi il fatto che, come anticipato, padre e figlia non vengono immortalati insieme da ben 5 anni. E, ancroa, il fatto che il rapporto tra Tom e gli altri due figli, Connor e Isabella, adottati ai tempi del matrimonio con Nicole Kidman, sarebbe molto diverso.

I due, che oggi hanno, rispettivamente, 23 e 25 anni, sono rimasti con lui dopo la rottura con la Kidman nel 2001 “e ormai sono diventati a tutti gli effetti membri di Scientology, sotto la guida e l’influenza del padre”, ha spiegato Tony Ortega, ex direttore di The Village Voice e convinto oppositore della Chiesa. E ha anche aggiunto di trovare Katie Holmes e Nicole Kidman, le ultime due mogli del divo, “due donne incredibili, perché sono andate avanti dopo la rottura con Tom e ora conducono le loro vite al di fuori di Scientology”.

