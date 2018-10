Un post, anzi un re-post, molto strano, quello di Massimo Boldi. L'attore milanese, infatti, su Instagram ha pubblicato la foto di un'avvenente e giovane ragazza, allegando anche una didascalia un po' misteriosa: «Molto carina, riservata, simpatica». La ragazza ritratta nella foto pubblicata da Massimo Boldi, uno screenshot da un altro post su Instagram, è l'influencer Taylor Mega, esplosiva 24enne a cui recentemente è stato attribuito un flirt con Flavio Briatore. A riportare la notizia, nello specifico, era stato il settimanale Chi che ha svelato il nome della ragazza. Taylor Mega era stata paparazzata in compagnia di Briatore dal settimanale ‘Gente’ ma il manager aveva liquidato la questione sostenendo si trattasse di una sua stretta collaboratrice e nulla più. Resta da capire se il repost di Massimo Boldi sia stato voluto e a quale scopo. Ad ogni modo, come dimostra anche il post originale, la ragazza nella foto, descritta come riservata e simpatica, è sicuramente Taylor Mega. (Continua dopo la foto)



Ce ne sarebbe a sufficienza per far nascere un caso diplomatico con il buon Flavio, ma la simpatia di Cipollino probabilmente risolverà tutto. ‘’Ho una grande attenzione per la forma fisica: vado in palestra 3 volte alla settimana. - aveva raccontato la modella a un sito specializzato in make up - Per il make-up uso Chanel come base fondotinta e Anastasia Beverly Hills per il contouring ,si ottengono ottimi risultati per avere dei lineamenti marcati e decisi come i miei.

La sera, prima di coricarmi invece, uso struccarmi con cura così da far respirare in modo ottimale la pelle, idratandola con una crema nutritiva a base di aloe vera’’.E sugli uomini si era sbilanciata così: ‘’Dev'essere un uomo serio, affidabile, che mi ponga al centro del suo universo e mi ricopra di mille attenzioni e di complimenti. Odio gli uomini troppo innamorati di sé stessi e attenti a non mancare all'appuntamento dall'estetista. Fascino e virilità sono ben altra cosa’’.

Taylor ha lanciato una linea di costumi sfruttando la grande popolarità social, un seguito e un consenso destinato certamente ad aumentare. Fisico asciutto tonico e statuario, la Mega (classe 1993) è alta circa 178 centimetri e pesa 55 chili. Le sue misure sono: 94-50-93

