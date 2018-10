Francesco e Leon, ecco i figli di Raoul Bova e Chiara Giordano

Dopo anni di tensioni, battaglie legali e interviste al veleno, Raoul Bova e Chiara Giordano ritrovano il sorriso. L'ex coppia si è riunita in occasione del compleanno del secondogenito Francesco, che ha compiuto 17 anni. La coppia nel video postato su Instagram Stories dallo stesso Francesco porta la torta al festeggiato cantando "Happy birthday" e appare felice e sorridente. Sembra essere tornato il sereno tra i due ex coniugi dopo la separazione nel 2013. Un addio non facile e che ha fatto molto discutere. ''Per loro è stato un grande dispiacere. Non è facile fargli capire che la famiglia non è solo quella tradizionale. Ci vuole il tempo necessario'', aveva detto Raoul a Maurizio Costanzo, spiegando il tumulto vissuto dai suoi due figli maschi durante la separazione, avvenuta ''in un’età in cui ti contestano tanto, ti fanno la morale'', costretti a condividere con giornali e social l'arrivo nella loro vita di Rocío Muñoz Morales e della piccola Luna (2 dicembre 2015), ma che sia chiaro ''non avranno mai niente di meno rispetto a lei''. (Continua a leggere dopo la foto)



Raoul Bova e Chiara Giordano, insomma, hanno trovato un equilibrio e in occasione del compleanno del secondogenito hanno deciso di mostrarsi di nuovo insieme anche sui social. Chiara sui suoi profili pubblica lo stesso video e non manca una foto che li ritrae tutti e quattro: Chiara, Raoul, Francesco e il primogenito Leon Alessandro, nato nel 2000. Di nuovo insieme, Raoul Bova e Chiara Giordano, per la serenità dei figli. I figli dell’attore, dicevamo, sono tre: Alessandro e Francesco, nati dal matrimonio con Chiara e Luna, nata dal legame con l’attrice spagnola. A breve l'attore diventerà papà per la quarta volta.

''Alessandro ha un mondo dentro di una profondità incredibile, Francesco è di un’allegria incontenibile. E Luna, ogni volta che la guardo, è come se mi dicesse: 'Ridi, tutto passa'''. La piccola è arrivata poco dopo l’ufficializzazione del rapporto tra lui e Rocìo: ''La cosa più bella è poter vivere la nascita di un figlio con gioia e felicità, ma quando sai che allo stesso momento puoi creare un dispiacere, non è bello'', aveva raccontato l'attore. Per questo l’attore è voluto essere il più possibile vicino ai suoi ragazzi: ''Quando gli ho detto che sarebbe arrivata Luna gli ho promesso che non li avrei trascurati, loro avevano tanta paura. Per questo la sera che è venuta al mondo sono andato ad accompagnare mio figlio agli allenamenti di calcio''.

Alessandro Leon un figlio di senza grilli per la testa, sensibile e con una passione innata per l'arte, mentre Francesco, come aveva detto papà Raoul, ''è di un'allegria incontenibile''. E infatti fa il video maker amatoriale di filmati comici. Ma nessuna raccomandazione, almeno per ora. ''Non vogliono fare i raccomandati. Fino a qualche tempo fa non volevano nemmeno che si sapesse chi era il papà. I miei figli non sanno cosa faranno da grandi. Gli ho spiegato che, anche se vivono in una condizione agiata, un giorno la madre e io non ci saremo più. Dovranno pur fare qualcosa per guadagnarsi da vivere''.

