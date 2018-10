Max Biaggi, dopo Bianca Atzei arriva ‘lei’. Beccato così: la paparazzata

Max Biaggi, il campione di motociclismo italiano, è un vero e proprio latin lover. Nel corso degli anni gli sono stati attribuiti moltissimi flirt, soprattutto con modelle e attrici sia italiane che internazionali. Tra i tanti nomi delle sue ex fidanzate, compaiono Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Anna Falchi, Adriana Volpe e Valentina Pace. In anni più recenti ha avuto una lunga relazione con Eleonora Pedron ex Miss Italia 2002. Dalla loro storia d'amore sono nati due bambini, Ines Angelica, nata nel 2009, e Leon Alexandre, nato nel 2010. Purtroppo, a settembre 2015, il campione italiano ha annunciato la fine della sua relazione con la Pedron, mediante un messaggio su Twitter. A quanto pare, c'era di mezzo un terzo incomodo, Daniele Conte - fratello di Antonio. Poche settimane dopo, Biaggi ha rivelato di essere fidanzato con la cantante Bianca Atzei, ma la loro relazione è naufragata nel giro di due anni. “In questo momento della mia vita prevale il ruolo di padre. Quando si subiscono traumi così importanti, è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso e a quello che dovrà ancora venire. L’incidente mi ha fatto capire che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue, in qualsiasi campo”, aveva spiegato. (Continua a leggere dopo la foto)



"Essere lasciata all’improvviso dal mio fidanzato Max Biaggi, - aveva raccontato la cantante al settimanale DiPiù - senza nemmeno uno straccio di motivo, è stato un colpo tremendo: dopo due anni e mezzo di amore non me lo meritavo. Al dolore di essere stata lasciata, si era aggiunto il modo in cui ero stata lasciata. Dopo tutto quello che avevamo passato insieme – aveva continuato a DiPiù - mi sarei meritata di essere guardata in faccia e di sentirmi spiegare perché fosse finita. Invece da lui mi sono sentita dire esclusivamente che aveva bisogno di stare da solo. Avevo dato tutta me stessa, almeno uno straccio di spiegazione me la sarei meritata".

Dopo la relazione con la Atzei, Max Biaggi era stato paparazzato insieme all'attrice Michelle Carpente, a dopo che erano state pubblicate le foto che li aveva immortalati insieme il loro rapporto si è raffreddato. Adesso l'ex campione di Moto Gp è stato beccato insieme a un'altra donna. I fotografi di Novella 2000 lo hanno sorpreso mentre passeggiava con lei per le vie di Milano, dopo la cena in un locale di Corso Garibaldi. L’atmosfera tra i due è parsa sciolta e tranquilla, ma nulla consente d’insinuare che la coppia abbia un legame d’intensità superiore all’amicizia.

Il motociclista sembra aver insomma programmaticamente deciso di troncare legami frivoli e senza futuro, mantenendosi fedele ai più solidi, come quello con la madre dei suoi due figli (Inés Angelica Biaggi e Leon Alexandre Biaggi) l'ex miss Italia Eleonora Pedron, che oggi vive un'intensa storia d'amore con Nicolò De Devitiis ex volto del programma Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa ''Le Iene''.

