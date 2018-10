Sembra ormai assodato che Belen sia tornata definitivamente single. Dopo tre anni d'amore, è finita con Andrea Iannone e, a dirla tutta, il gossip dà l'argentina già con un altro. Il 20 settembre scorso, infatti, la Rodriguez ha spento 34 candeline e ha festeggiato con la famiglia e gli amici più cari. Ma il settimanale Diva e Donna ha pubblicato delle foto che mostrano Belen 'scortata' da un altro uomo durante i festeggiamenti. Si tratta di Mirco Levati, esperto di comunicazione e marketing sportivo che ha trascorso una serata proprio con Belen (e altri amici). Levati è stato immortalato seduto al fianco della Rodriguez a una cena tra pochi intimi per celebrare il suo 34esimo compleanno. I due poi si sono allontanati dal locale sulla stessa auto e in un secondo momento lui, che è un amico di Jeremias, è stato pizzicato sotto il portone della showgirl e conduttrice pronto a salire a casa. Il gossip, naturalmente, è esploso in un baleno. (Continua dopo la foto)



E ora arrivano altre foto. Portano sempre la firma di Diva e Donna che 'becca' ancora una volta Belen con Mirco Levati in una serata, diciamo così, un po' troppo goliardica. Non sono soli, con loro c'è anche Jeremias ma, soprattutto, i poliziotti. Sì, perché prima che dai paparazzi l'argentina è stata pizzicata dagli agenti della polizia municipale, che hanno beccato la Rodriguez in posizione “di vedetta”, con il busto fuori dal tettuccio dell'auto, durante una serata nella movida milanese.

Come mostrano le immagini del settimanale, la notte brava di Belen ha subito una battuta di arresto dopo che i poliziotti l'hanno colta in flagranza mentre si agita col braccio fuori dalla macchina. Non si fa. È proibito viaggiare fuori dal tettuccio dell'auto e, per sfortuna dei Rodriguez e di Levati, una pattuglia si è trovata proprio sulla loro strada. E ha fermato il trio. C'erano anche i paparazzi, che ovviamente non si sono fatti sfuggire lo 'scoop' e hanno immortalato l'alt della polizia e la richiesta di documenti.

Finito il controllo, i tre sono ripartiti. Ma a quanto pare Belen è rimasta in posizione di vedetta. In tutto ciò, altra notizia 'fresca', se la Rodriguez trascorre sempre più tempo con quello che è stato definito il suo nuovo cavaliere, anche il suo ex starebbe cercando di voltare pagina. Stando a quanto rivelato dalla rivista Chi, Iannone starebbe soffrendo molto per la rottura, ma si starebbe consolando tra spese pazze e con gli amici. E amiche: in questi giorni a tenergli compagnia c'erano due ombrelline del Moto Gp che, a Milano, si sono unite a lui per un aperitivo e lo hanno riempito di attenzioni.

Che botta! Belen Rodriguez distrugge Andrea Iannone e Stefano De Martino: umiliati, ma davvero...